أمينة عرفي تتوّج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على نوران جوهر

توّجت البطلة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الأولى عالميًا في منافسات السيدات، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، التي استضافتها مدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجاري، بجوائز مالية تبلغ 220 ألف دولار لكل من منافسات الرجال والسيدات.

ونجحت أمينة عرفي في حسم اللقب بعد تفوقها على مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء استغرق 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط بواقع 11-7 و11-3 و11-6، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلها في اللعبة.

وشهدت البطولة حضورًا مصريًا كبيرًا بمشاركة 24 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، وهم مصطفى عسل، كريم التركي، فارس الدسوقي، محمد زكريا، محمد أبو الغار، كريم عبد الجواد، علي أبو العينين، ويوسف إبراهيم.

وفي منافسات السيدات، شاركت 16 لاعبة مصرية، هن أمينة عرفي، هنا معتز، كنزي أيمن، نور هيكل، نادين الحمامي، ندى عباس، هنا رمضان، نور الشربيني، سنا إبراهيم، ناردين جرس، ملك خفاجي، نوران جوهر، فيروز أبو الخير، زينة ميكيوي، مريم متولي، وهانيا الحمامي.