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اتحاد الكرة يحسم مصير الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد رحيل حسام حسن | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يحسم مصير الجهاز الطبي لمنتخب مصر بعد رحيل حسام حسن | خاص

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بعد التغييرات التي شهدها الجهاز الفني للفراعنة، ورحيل حسام حسن وتولي علي ماهر مهمة القيادة الفنية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

استمرار محمد أبو العلا في الجهاز الطبي لمنتخب مصر

وأكد مصدر باتحاد الكرة، في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر بالتنسيق مع علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، استمرار الجهاز الطبي الحالي، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، دون إجراء تغييرات على تشكيله، ليواصل مهمته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن قرار الإبقاء على الجهاز الطبي يأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار داخل صفوف المنتخب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وحاجة الجهاز الفني الجديد إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، من الناحيتين البدنية والطبية.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع التغييرات التي شهدها منتخب مصر، عقب إعلان اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استنادًا إلى بنود التعاقد بين الطرفين.

اتحاد الكرة يعلن رحيل حسام حسن ويشكر جهازه

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، مع تثمين الجهود التي بذلها الجهاز الفني خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

كما وجه اتحاد الكرة رسالة إلى جماهير الكرة المصرية وكافة الداعمين للمنتخب الوطني، دعا خلالها إلى مواصلة المساندة والالتفاف حول الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية.

اجتماع علي ماهر مع اتحاد الكرة لحسم الجهاز المعاون

وفي سياق متصل، عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا مع علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لمناقشة خطة الإعداد والاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عرض أسماء أفراد الجهاز الفني المعاون على مجلس الإدارة، اليوم الأحد، من أجل اعتماد التشكيل النهائي، قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالجهاز الفني الجديد، مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، استعدادًا لبدء مرحلة جديدة مع منتخب مصر

منتخب مصر اخبار الرياضة حسام حسن علي ماهر

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