أحد أهم معالم الفن .. ياسر جلال يُهنئ أحمد حلمي بعد تكريمه في دبي

هنّأ الفنان ياسر جلال الفنان أحمد حلمي بعد تكريمه في دبي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ياسر جلال عبر «فيس بوك» : «من قلوب الناس لواحد من أهم معالم الفن في دبي».

وأضاف: «أحمد حلمي مش مجرد نجم كبير، ده صاحب مشوار مليان ضحك وبهجة وذكريات حلوة في قلوب ملايين، ووصوله لمتحف الشمع في دبي تكريم يليق بفنان قدر يسيب بصمة مميزة في السينما العربية».

واختتم ياسر جلال رسالته قائلًا: «ألف مبروك يا حلمي، تستاهل كل تقدير ونجاح».



وكان قد ناشد النائب الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، كبار رجال الأعمال والمستثمرين والفنانين والرياضيين والإعلاميين، الاضطلاع بدور أكبر في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز ثقافة التكافل المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ومساندة جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.