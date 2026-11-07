أحمد حلمي ومنى زكي يفاجئان عمرو دياب في حفله بدبي.. والهضبة: حبايب قلبي

شهد حفل الفنان عمرو دياب في دبي ظهورًا مفاجئًا للفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، بعدما انضما إليه على المسرح، وسط ترحيب من الهضبة وتفاعل كبير من الجمهور.

ورحب عمرو دياب بالثنائي معبرًا عن سعادته بوجودهما، وقال: «حبايب قلبي، أنا مبسوط أوي والله، مفاجأة حلوة».

ويأتي هذا الظهور بعد احتفال أحمد حلمي بالكشف عن تمثاله الشمعي في متحف «مدام توسو» بدبي، ليصبح أول ممثل عربي ينضم إلى قائمة الشخصيات التي يجسدها المتحف العالمي.

وحرصت منى زكي على الاحتفاء بهذه المناسبة، ونشرت صورة تجمعها بزوجها وتمثاله الشمعي عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «مبروك يا حبيبي، أول ممثل عربي يتعمله تمثال في متحف عالمي.. فخورة بيك».

كما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه واقفة بين أحمد حلمي وتمثاله الشمعي، في مشهد طريف حاولت من خلاله التمييز بينهما، وكتبت: «ساعدوني»، وسط تفاعل متابعيها.