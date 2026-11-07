«جواه كلام كتير ومشاعر».. مفيدة شيحة تكشف الجانب الخفي في شخصية الرجل

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة أن الرجل بطبيعته لا يجيد التعبير عن مشاعره بسهولة، حتى وإن كان بداخله الكثير من الأحاسيس والكلمات التي لا يستطيع البوح بها.

وقالت مفيدة شيحة، خلال حديثها في برنامج «دماغ رجالة» مع الإعلامي مراد مكرم، المذاع عبر قناة «النهار لايف»، إن الرجل قد يمتلك مشاعر كثيرة تجاه الآخرين، لكنه لا يتمكن دائمًا من التعبير عنها بالكلمات، وهو ما قد يجعل مشاعره غير واضحة لمن حوله.

ويأتي حديث مفيدة شيحة في إطار مناقشات برنامج «دماغ رجالة» حول طبيعة الرجل وطريقة تعامله مع المشاعر والعلاقات الإنسانية.

وأضافت مفيدة شيحة أن عدم قدرة الرجل على التعبير عن مشاعره لا يعني بالضرورة أنه لا يشعر أو لا يهتم، فقد تكون بداخله مشاعر صادقة وقوية، لكنه يجد صعوبة في ترجمتها إلى كلمات واضحة، وهو ما يخلق أحيانًا فجوة في التواصل العاطفي بينه وبين الطرف الآخر.