محافظ الجيزة يشارك الأقباط الكاثوليك تدشين كنيسة السيدة العذراء في زهراء أكتوبر الجديدة

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مراسم تدشين كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة، بحضور البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، ونيافة الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم، وعدد من القيادات الكنسية والشخصيات العامة.

وقدم محافظ الجيزة، التهنئة، بمناسبة تدشين الكنيسة، معربًا عن تقديره لمشاركة أبناء الطائفة الكاثوليكية هذه المناسبة، التي تعكس ما يتمتع به المجتمع المصري من تنوع ديني وثقافي في إطار من الوحدة الوطنية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، وتعزيز قيم التسامح والتآخي بين جميع أبناء الوطن، بما يدعم تماسك المجتمع ويعزز روح الانتماء.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أهمية الدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الوعي وترسيخ الأخلاق والقيم النبيلة، ودعم ثقافة المحبة والسلام والتعايش بين مختلف أطياف المجتمع.