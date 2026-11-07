بطاقة كبار السن 2026.. المزايا وشروط الاستحقاق وطريقة الاستخراج

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق منظومة جديدة لدعم كبار السن، تتضمن إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، بهدف توفير خدمات ومزايا اجتماعية وصحية للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المسنين الذين لا تتوافر لهم الرعاية الأسرية اللازمة، وتشمل المزايا المعلنة تحمل الدولة تكاليف العلاج للمستحقين، والإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتيسيرات المواصلات والرعاية المنزلية.

وكشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء العمل على إصدار البطاقة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة حتى الآن التفاصيل التنفيذية الكاملة المتعلقة بشروط استخراج البطاقة والمستندات المطلوبة والجهات المختصة بتلقي الطلبات.

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وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على إطلاق آلية سريعة لحماية كبار السن من الإهمال والخطر، من خلال ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومن المقرر إطلاق هذه الآلية خلال شهر نوفمبر 2026.

ما بطاقة المسن الأولى بالرعاية التي تستعد وزارة التضامن لإطلاقها؟

بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» هي إحدى المبادرات التي تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إطلاقها ضمن منظومة جديدة تستهدف دعم كبار السن الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية لهم، مع اهتمام خاص بالمسنين الذين يفتقرون إلى الرعاية الأسرية أو لا يوجد لديهم شخص مكلف بتولي مسؤولية رعايتهم.

وتأتي البطاقة في إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يتيح للفئات المستحقة الاستفادة من مجموعة من المزايا، تشمل تحمل تكاليف العلاج، وتيسيرات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلًا عن خدمات الرعاية المنزلية والمواصلات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت العمل على إصدار البطاقة، تمهيدًا لتوفير أوجه الرعاية المقررة للفئات المستحقة، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

ما مزايا بطاقة المسن الأولى بالرعاية؟

تتضمن بطاقة المسن الأولى بالرعاية مجموعة من الخدمات والمزايا التي تستهدف تحسين مستوى معيشة كبار السن وتوفير الحماية اللازمة لهم، خصوصًا الفئات التي لا تتوافر لها الرعاية الأسرية الكافية، وتتمثل أبرز المزايا المعلنة في الآتي.

تحمل تكاليف العلاج: تتحمل الدولة تكاليف علاج المسنين المستحقين، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يتيح للفئات الأولى بالرعاية الحصول على الخدمات العلاجية المقررة.

الإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة: يُعفى المسن من مصروفات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذا لم يكن لديه مكلف بالرعاية، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

الرعاية الصحية المتكاملة: تشمل المزايا إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن المستحقين، ضمن منظومة الدعم التي تعمل الوزارة على تنفيذها.

الدعم الاجتماعي: توفر البطاقة أوجه الدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمسنين.

تيسيرات المواصلات: تتضمن المزايا المعلنة توفير تسهيلات خاصة للاستفادة من خدمات النقل والمواصلات، بما يساعد كبار السن على تلبية احتياجاتهم.

الرعاية المنزلية: تشمل الخدمات إتاحة الرعاية المنزلية للمسنين المستحقين، بما يوفر لهم أوجه الرعاية اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة.

من الفئات المستحقة لبطاقة المسن الأولى بالرعاية؟

تستهدف بطاقة المسن الأولى بالرعاية كبار السن من الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المسنين الذين يفتقرون إلى الرعاية الأسرية أو لا يوجد لديهم شخص مكلف بتولي مسؤولية رعايتهم، باعتبارهم من الفئات التي تحتاج إلى تدخل اجتماعي وصحي يوفر الحماية اللازمة لها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية يخص المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية، وهو ما يعني ارتباط هذه الميزة بشرط محدد، إلى جانب الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة.

وتستهدف المنظومة بوجه عام تعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لكبار السن الأولى بالرعاية، وتوفير الخدمات التي تساعدهم على مواجهة احتياجاتهم، سواء من خلال العلاج أو الإقامة داخل مؤسسات الرعاية أو خدمات الرعاية المنزلية والمواصلات.

ما شروط استخراج بطاقة المسن الأولى بالرعاية؟

لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن التفاصيل التنفيذية الكاملة الخاصة باستخراج بطاقة المسن الأولى بالرعاية، ولذلك لم تُحدد بصورة نهائية شروط الاستحقاق التفصيلية أو الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها للحصول عليها.

وتشمل التفاصيل التي لم تعلنها الوزارة حتى الآن المستندات المطلوبة للتقديم، والجهات المختصة بتلقي الطلبات، وخطوات استخراج البطاقة، فضلًا عن الضوابط التفصيلية التي ستحدد الفئات المستحقة للاستفادة من الخدمات والمزايا المقررة.

ومن المنتظر الإعلان عن هذه التفاصيل بالتزامن مع استكمال الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنظومة الجديدة، ولذلك لا يمكن تحديد إجراءات التقديم أو موعد بدء استقبال الطلبات قبل صدور إعلان رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي.

وبالتالي، فإن المعلومات المعلنة حاليًا تتعلق بفكرة البطاقة والفئات المستهدفة وأبرز الخدمات والمزايا، بينما تظل شروط الاستخراج التفصيلية والمستندات المطلوبة وآلية التقديم في انتظار الإعلان الرسمي من الوزارة.

متى تبدأ وزارة التضامن استقبال طلبات استخراج بطاقة كبار السن؟

لم تحدد وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن موعدًا معلنًا لبدء استقبال طلبات استخراج بطاقة المسن الأولى بالرعاية، كما لم تكشف عن الجهات التي ستتولى تلقي الطلبات أو آليات التسجيل والتقديم.

وأوضحت المعلومات المعلنة أن الوزارة تعمل على استكمال الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنظومة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية المتعلقة بالبطاقة بالتزامن مع استكمال هذه الاستعدادات.

ولذلك، لا يمكن الجزم بموعد بدء استخراج البطاقة أو تحديد خطوات التقديم والمستندات المطلوبة قبل صدور بيان رسمي يوضح الإجراءات المعتمدة.

كيف تستعد وزارة التضامن لحماية كبار السن من الإهمال والخطر؟

بالتوازي مع العمل على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية، كشفت الدكتورة مايا مرسي عن العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستهدف الآلية الجديدة تسريع التعامل مع البلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير التدخل اللازم للحالات التي تحتاج إلى الحماية والرعاية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين سرعة الاستجابة للبلاغات المرتبطة باحتياجات كبار السن، بما يتيح التعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا من الجهات المختصة.

متى يتم إطلاق آلية حماية كبار السن من الإهمال؟

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن إطلاق آلية ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي مقرر خلال شهر نوفمبر 2026، وذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وتهدف الآلية إلى تسريع التعامل مع البلاغات الخاصة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير التدخل اللازم للحالات التي تحتاج إلى الحماية والرعاية.

وبذلك تتضمن تحركات وزارة التضامن الاجتماعي مسارين متكاملين لدعم كبار السن، يتمثل الأول في العمل على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية» لتوفير مجموعة من المزايا والخدمات للفئات المستحقة، بينما يتمثل الثاني في إطلاق آلية سريعة للتعامل مع البلاغات المتعلقة بالإهمال أو تعرض المسنين للخطر، والمقرر إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2026.