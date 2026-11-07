ارتفع 320 جنيها..سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 7-11-2026 داخل محلات الصاغة المصرية وذلك علي أساس أسبوعي.

الجنيه الذهب يرتفع

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 320 جنيها علي أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 49.72 ألف جنيه.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب على مدار اليوم مقدار 40 جنيها في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6215 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7102 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6511 جنيها للشراء و 6458 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6215 جنيها للشراء و 6165 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر 18 الأوسط انتشارًا 5327 جنيها للشراء و 5284 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4143 جنيها للشراء و 4110 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.72 ألف جنيه للشراء و 49.32 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4070 دولار للشراء و 4069 دولار للبيع.