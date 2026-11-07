الأهلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بثلاثية نظيفة في شباك السكة الحديد

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق السكة الحديد بنتيجة 3-0، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، على ملعب استاد القاهرة.

سجل أهداف الأهلي كل من أحمد سيد زيزو هدفين وعمر الساعي في الدقائق 25 و36 و78 من من عمر اللقاء.

ويواجه الأهلي في دور الـ16 مع الفائز من فريقي منتخب السويس بتروجت ودلفي.

تشكيل الأهلي

أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فريق السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، على ملعب استاد القاهرة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - توفيق محمد

خط الوسط: أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - منصف بقرار