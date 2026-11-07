قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء ليبيا: إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات
بعد تراجع معسكر نتنياهو.. رئيس الاحتلال يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
ارتفع 320 جنيها..سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟
الأهلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بثلاثية نظيفة في شباك السكة الحديد
محمد أبو العينين: العالم يمر بمرحلة تحول غير مسبوقة.. وريادة الأعمال فلسفة لبناء الاقتصاد
«مفيش نص كم تاني خلاص».. الأرصاد تحذر من برودة الليل وتكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية
سفير التشيك بالقاهرة: التجارة مع مصر تتجاوز 800 مليون دولار
القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض ومنضدة في الإسكندرية
الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة 25
رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
اللواء سمير فرج يكشف أسباب توجيهات الرئيس السيسي اليوم.. ويوضح سيناريوهات الحرب الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بثلاثية نظيفة في شباك السكة الحديد

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق السكة الحديد بنتيجة 3-0،  في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، على ملعب استاد القاهرة.

سجل أهداف الأهلي كل من أحمد سيد زيزو هدفين وعمر الساعي في الدقائق 25 و36 و78 من من عمر اللقاء.

ويواجه الأهلي في دور الـ16 مع الفائز من فريقي منتخب السويس بتروجت ودلفي.

تشكيل الأهلي

أعلن المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة فريق السكة الحديد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027، على ملعب استاد القاهرة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم - توفيق محمد

خط الوسط: أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - منصف بقرار

 

الأهلي بطولة كأس مصر كأس مصر السكة الحديد أحمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

الزمالك

أزمة جديدة تضرب الزمالك.. مستحقات الأجانب المتأخرة تهدد بتصعيد قانوني| خاص

هاني أبو ريدة وحسام حسن

سيناريوهات دراماتيكية.. تفاصيل الخطة “ب” لمواجهة أزمات حسام حسن ومنتخب مصر

ترشيحاتنا

عمر هشام

بحضور 80 دولة ولأول مرة في مصر وأفريقيا.. مدينتي تشهد انطلاق حفل جوائز الجولف العالمية 2026

نقابة الصحفيين

نقيب الصحفيين يفتتح دورات لجنة القيد تحت التمرين لعام 2026

أسعار السجائر

سعر كليوباترا ولع تاني.. 5 جنيهات زيادة على بعض الأنواع

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد