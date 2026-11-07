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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لتدعيم خط الوسط.. ثنائي محلي على رادار القلعة الحمراء

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تحركات إدارة الكرة لتحديد احتياجات الفريق وتدعيم صفوفه بعناصر جديدة قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يبحث عن التعاقد مع لاعب وسط محلي، ويتواجد محمد مخلوف، لاعب المصري البورسعيدي، ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف أن علي حمدي، لاعب وسط البنك الأهلي، يأتي أيضًا ضمن الترشيحات المطروحة على طاولة الأهلي، في إطار سعي النادي لتوفير أكثر من خيار مميز في خط الوسط، بما يتناسب مع احتياجات الجهاز الفني.

وأشار أمير هشام إلى أنه من المنتظر عقد اجتماعات عقب مواجهة الأهلي والسكة الحديد، تجمع بين إدارة الكرة ومسؤولي ملف الاستكشاف واكتشاف اللاعبين، إلى جانب المدير الفني حسين عموتة، من أجل مناقشة احتياجات الفريق والاستقرار على الصفقات المطلوبة خلال يناير المقبل.

وتستهدف هذه الاجتماعات تحديد أبرز العناصر المرشحة للانضمام إلى الأهلي، ووضع تصور نهائي للتحركات المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوية، مع العمل على إنهاء الصفقات مبكرًا لتدعيم صفوف الفريق وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

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