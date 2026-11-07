خاص| الأهلي يؤجل نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الناشئين.. و18 نوفمبر موعد إغلاق التتش

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة قررت تأجيل نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعب رقم 4 بقطاع الناشئين بمقر النادي في مدينة نصر، مع إرجاء إغلاق استاد مختار التتش لإجراء أعمال الصيانة الدورية حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

خاص| الأهلي يؤجل نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الناشئين

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن إدارة الكرة أجرت مراجعة للترتيبات التنظيمية الخاصة بنقل تدريبات الفريق، قبل أن تقرر تأجيل الخطوة، بسبب ارتباط الملعب البديل باستضافة منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة عدد من الأندية العالمية، وهو ما يحول دون استخدام ملعب رقم 4 في تدريبات الفريق الأول خلال تلك الفترة، الأمر الذي دفع إدارة النادي إلى تعديل موعد بدء أعمال الصيانة الدورية لاستاد مختار التتش.

ومن المقرر أن يستمر الفريق في خوض تدريباته على ملعب مختار التتش لحين الانتهاء من منافسات البطولة، على أن يتم إغلاق الاستاد وبدء أعمال الصيانة اعتبارًا من 18 نوفمبر الجاري، مع نقل التدريبات إلى ملعب رقم 4 بقطاع الناشئين في مدينة نصر.