حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

نشر الفنان سامح حسين مقطع فيديو طريفًا يجمعه بزوجته وسام حامد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أحدث ظهور له بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة، التي استدعت دخوله المستشفى.

وظهر سامح حسين في الفيديو بجوار زوجته في أحد شوارع القاهرة، حيث دار بينهما حوار كوميدي، إذ قال لها: «إنتِ جايباني هنا ليه؟ خطفاني»، لترد عليه: «هسألك سؤال»، فيسألها مازحًا: «هو السؤال مكنش ينفع في البيت؟».

وطلبت زوجته منه النظر إلى لافتة إعلانية في الشارع كُتب عليها: «مين مايحبش نادرة»، ثم سألته عن سبب عدم تقديمه لها مفاجأة مماثلة، قائلة إنها تتمنى أن يعود إلى الاهتمام بها وتقديم المفاجآت كما كان يفعل خلال فترة الخطوبة.

وعلق سامح حسين على الفيديو بطريقة ساخرة، قائلًا: «أنا وقعت في ورطة يا جماعة حد يلحقني؟»، مضيفًا: «أيام زمان لكن دلوقتي مفيش مفاجآت»، في إشارة كوميدية إلى عتاب زوجته له.

أزمة سامح حسين الصحية

ويأتي ظهور سامح حسين بعد مروره بأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية ويعلن عودته إلى المنزل.

وكان سامح حسين قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: «الحمد والشكر لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، بعد أيام صعبة عشتها في المستشفى.. الحمد لله رجعت البيت»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه وتمني دوام الصحة والعافية له.

