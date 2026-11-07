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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

= أخبار التوك شو| محمود مسلم: مصر لن تسمح بتكرار سيناريو سد النهضة.. بول فريتش: هزيمة الجمهوريين تدفع ترامب للحل الدبلوماسي مع إيران

نشرة صدى البلد
نشرة صدى البلد
محمود زيدان

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

محمود مسلم: مياه النيل ليست للمساومة ومصر لن تسمح بتكرار سيناريو سد النهضة

أكد الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن محاولة الربط بين ملف مياه النيل وأزمة حصول إثيوبيا على منفذ بحري تمثل خلطًا غير منطقي للأوراق، ومحاولة للتهرب من أزمة سد النهضة وتحويل الأنظار بعيدًا عن الحقوق المائية لدول المصب.

ثروت الخرباوي: الإخوان يجيدون صناعة المظلومية وترويج الروايات الوهمية

أكد ثروت الخرباوي المفكر السياسي أن تنظيم الإخوان يعتمد على صناعة روايات درامية حول الشخصيات المرتبطة به، بهدف تقديم تحولاتهم الفكرية في صورة قصص مؤثرة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على سيد قطب، بل تكررت مع شخصيات أخرى.

هاني الملقي: الأردن يتحمل أعباء استقبال اللاجئين والنازحين العرب بشرف

قال السياسي والدبلوماسي الأردني الدكتور هاني الملقي، وزير الخارجية ورئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن الأردن لا يشعر بأنه محشور أو مضطر لتحمل الأعباء الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الأزمات العربية، وإنما يقدم المساعدة بإرادته انطلاقاً من واجبه الإنساني والقومي، مؤكداً أن المملكة الأردنية الهاشمية تنظر إلى مساعدة الشعوب العربية المتضررة باعتبارها مس

مسؤول سابق بحلف الناتو: هزيمة الجمهوريين قد تدفع ترامب لمنح الدبلوماسية فرصة بشأن إيران

قال بول فريتش، الدبلوماسي الأمريكي السابق والمسؤول السابق بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن الجميع يترقب انعكاسات هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي على تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأزمة الإيرانية، مشيراً إلى وجود ضغوط متزايدة على الإدارة الأمريكية لإتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل للأزمة.

مساعد رئيس الوزراء: طرح 15 أو 16 شركة حكومية حتى نهاية 2027

كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء نجحت في حصر ما يقرب من 1500 شركة مملوكة للدولة، مع العمل حاليًا على تجهيز البيانات الخاصة بنحو 600 شركة، موضحًا أن الحصر يشمل الشركات المملوكة للدولة بالكامل، إلى جانب الشركات التابعة للبنوك وشركات جهاز الخدمة الوطنية، وذلك في إطار إنشاء قاعدة بيانات واضحة لما تملكه الدولة المصرية.

«مش عارفين ظروفي ولا اللي بمر بيه».. سيدة الدليفري ترد على المتنمرين وتكشف موقفها من الانتقادات

ردت مريم عبد النبي، الشهيرة إعلاميًا بلقب «سيدة الدليفري»، على حملات السخرية والتنمر التي تتعرض لها بسبب طبيعة عملها، مؤكدة أن من يوجهون إليها الانتقادات لا يعرفون حقيقة ظروفها المعيشية أو حجم المعاناة والمسؤوليات التي تتحملها من أجل توفير حياة كريمة لأبنائها.

خطة حكومية لترشيد الإنفاق.. متحدث الوزراء: خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الدولة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للتطورات الإقليمية، خاصة مع احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.

دندراوي الهواري: استكمال المشروع الوطني للرئيس السيسي حتى 2030 ضرورة لمواصلة مسيرة التنمية

شدد الكاتب الصحفي دندراوي الهواري على أهمية مواصلة تنفيذ المشروع الوطني الذي انطلق عام 2014 بقيادة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن استكمال هذا المشروع حتى عام 2030 يمثل ضرورة للحفاظ على مسار التنمية الشاملة، وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

الأسعار تواصل الارتفاع.. لميس الحديدي: المواطن لا يشعر بتراجع التضخم

تساءلت الإعلامية لميس الحديدي عن أسباب التباين بين البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارة التخطيط بشأن تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر، والواقع المعيشي الذي يواجهه المواطنون في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالفترة السابقة.

أسامة كمال: الملصق الإلكتروني يساعد في ضبط توزيع الوقود ومواجهة الاستهلاك غير الشرعي

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تطبيق نظام الملصق الإلكتروني لمراقبة توزيع الوقود يمثل إحدى وسائل بناء قواعد بيانات دقيقة بشأن أنماط الاستهلاك واحتياجات المحافظات والمناطق المختلفة، بما يساعد على تحسين إدارة سلاسل الإمداد.

مصطفى بكري يطالب بتقنين أوضاع المنازل المقامة على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف

طالب الإعلامي مصطفى بكري بمراجعة أوضاع المنازل المقامة منذ عقود على أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف، ووضع آليات عادلة لتقنين أوضاعها، في ظل شكاوى المواطنين من المطالبات المالية والغرامات والقضايا التي أعيد فتحها بعد سنوات طويلة.

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