هشام يحيى: لاعبو مصر للتأمين لم يخشوا الزمالك.. وكنا قادرين على الفوز

أكد هشام يحيى، لاعب فريق مصر للتأمين، رضاه عن أداء فريقه أمام الزمالك، رغم الخسارة بنتيجة 3-2 والخروج من بطولة كأس مصر.

وقال هشام يحيى، في تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي مصر للتأمين قدموا ما عليهم خلال المباراة، ولم يشعروا بأي ضغوط أو خوف من مواجهة الزمالك.

وأضاف: «إحنا عملنا اللي علينا ومكانش فيه أي ضغوط، مش فارق معانا ومكناش خايفين، ولغاية آخر دقيقة كان ممكن نكسب، وأنا مبسوط بفرقتي».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز الفارس الأبيض مقعده في دور الـ16.

وضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16، بعدما تأهل الفريق البترولي عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2، ليواصل الأبيض مشواره في البطولة سعيًا للمنافسة على اللقب.