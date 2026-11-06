أيمن يونس: الزمالك فاز على مصر للتأمين بتيشيرت النادي.. ومعتمد جمال معندهوش لاعيبة

تحدث أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن فوز الفريق الأبيض على مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال أيمن يونس، في تصريحات تلفزيونية: «معتمد جمال معندهوش لاعيبة.. إحنا كسبنا النهاردة بتيشيرت الزمالك والخطين الحمر».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ليحجز الفريق الأبيض مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب فوزه على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر، والمنافسة على اللقب، بعدما تجاوز عقبة مصر للتأمين في مواجهة شهدت تسجيل خمسة أهداف.