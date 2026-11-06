الدوري أهم من الزمالك.. تصريحات مثيرة لمدرب مصر للتأمين بعد الخسارة والخروج من الكأس

تحدث أحمد رضوان، المدير الفني لفريق مصر للتأمين، عن مواجهة الزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي انتهت بفوز الفارس الأبيض 3-2، مؤكدًا أن تركيز فريقه ينصب بشكل أكبر على منافسات الدوري.

وقال أحمد رضوان، في تصريحات تلفزيونية: «الدوري بالنسبة لي أهم من مباراة النهاردة، ولعبنا بمجموعة مختلفة عن اللي بنشارك بيها في الدوري، فيه لاعيبة شاركت لأول مرة وناس بقالها فترة مبتلعبش، وكان عددهم حوالي 7 أو 8 لاعبين».

وأضاف: «اتكلمت مع اللاعبين وقلت لهم مفيش ضغوط في المباراة دي، وشيلنا الضغوط من عليهم، وطلبت منهم يظهروا نفسهم للناس ويثبتوا إنهم لاعيبة كبار».

وتطرق المدير الفني لمصر للتأمين إلى مستوى المدربين في الدرجات الأدنى، قائلًا: «فيه مدربين كتير صغيرين أحسن مني، ولو بصيتوا على الدرجات اللي تحت هتلاقوا ناس كويسة، زي ما شفنا منتخب الشباب اللي كسب كأس الخليج مع كابتن حسين، وفيه مدربين كتير شاطرين».

واختتم أحمد رضوان تصريحاته بالتعليق على هدف الزمالك الأول، قائلًا: «كورة الهدف الأول في الزمالك لعبة متفقين عليها وحافظينها».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز مقعده في دور الـ16.

وضرب الزمالك موعدًا مع الشرقية للدخان إنبي في دور الـ16، بعدما تأهل الفريق البترولي عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.