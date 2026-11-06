سيول قادمة من العراق تجتاح منازل وأراضي زراعية شرق سوريا.. والدفاع المدني يتدخل

اجتاحت سيول مائية قادمة من البادية العراقية، الجمعة، منازل مدنيين ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة الحميضة بقرية الهري، التابعة لريف مدينة البوكمال شرقي محافظة دير الزور السورية، وسط تحركات لفرق الدفاع المدني لمساعدة السكان المتضررين.

وذكرت قناة «الإخبارية السورية» الرسمية أن السيول القادمة من بادية القائم العراقية تدفقت إلى منازل الأهالي، وغمرت معظم الأراضي الزراعية في منطقة الحميضة، الواقعة بالقرب من الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية جراء الحادث حتى الآن.

وأضافت القناة أن فرق الدفاع المدني باشرت التدخل الميداني لمساعدة الأهالي والتعامل مع تداعيات السيول، بعدما تسببت المياه في انقطاع الجسر والطرق بمنطقة السطم، الأمر الذي أعاق حركة التنقل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

تأتي هذه التطورات في ظل موجة من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة شرقي سوريا خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات رسمية من مخاطر تشكل السيول، لا سيما في المناطق القريبة من الأودية ومجاري المياه.

كانت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور قد حذرت، في 28 أكتوبر الماضي، سكان مدينة البوكمال والبادية المحيطة بها من مخاطر السيول، ودعت إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وإخلاء المنازل والمواقع الزراعية القريبة من مسارات المياه، والتوجه إلى مناطق مرتفعة وآمنة.

وسبق أن أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، في 29 أكتوبر، وفاة 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وفقدان 5 آخرين جراء السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت عدة مناطق سورية، فيما تواصلت عمليات الإنقاذ والإجلاء في المناطق المتضررة.

وتسلط السيول المتجددة الضوء على المخاطر التي تواجه التجمعات السكنية والأراضي الزراعية في المناطق الحدودية، خصوصا مع تدفق المياه من البادية العراقية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة انقطاع الطرق والجسور.