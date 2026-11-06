العاهل الأردني يعود إلى عمّان بعد زيارة رسمية لكازاخستان

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة عمان، اليوم الجمعة، بعد اختتام زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان، ترأس خلالها، إلى جانب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، جولة جديدة من اجتماعات العقبة التي استضافتها العاصمة أستانا، وخصصت لبحث قضايا الأمن في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الملك عبدالله الثاني لقاءات منفصلة مع رؤساء طاجيكستان إمام علي رحمن، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وتركمانستان سردار بردي محمدوف، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وهذه الدول، وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وبحثت اللقاءات فرص تطوير التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والدفاعية والتكنولوجية.