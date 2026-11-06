تونس وإيران: يجب الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات لإنهاء الأزمة بالمنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات؛ من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة، ويضمن أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية في المنطقة؛ وذلك في ضوء الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه "النفطي" من "عراقجي"، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية أوردته وكالة أنباء "تونس إفريقيا للأنباء" (وات).

كما جرى، خلال الاتصال، التأكيد على علاقات التعاون القائمة بين تونس وإيران، وبحث سبل تطويرها.