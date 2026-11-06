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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية يطلق 3 معارض للكتاب بالحسين والسيدة نفيسة والظاهر بيبرس

الأعلى للشئون الإسلامية يطلق 3 معارض للكتاب
الأعلى للشئون الإسلامية يطلق 3 معارض للكتاب
أحمد سعيد

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عدة معارض للكتاب بساحات عدد من المساجد الكبرى بالقاهرة، وشملت مساجد: الإمام الحسين، والسيدة نفيسة (رضي الله عنهما)، والظاهر بيبرس، وسط إقبال واسع، وحرص من المواطنين على اقتناء إصدارات المجلس الثقافية والدينية المتميزة.

الأعلى للشئون الإسلامية يطلق 3 معارض للكتاب

وتُقام المعارض برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إطار الدور الثقافي والدعوي الرائد الذي يضطلع به المجلس في نشر الفكر المستنير، وتيسير وصول الكتاب الرصين إلى الجمهور بأسعار مناسبة.

وقد شهدت إصدارات المجلس تفاعلًا ملحوظًا من رواد المساجد بمختلف فئاتهم العمرية؛ حيث حرص الزوار على تفقد مجموعة متنوعة من الكتب، والمؤلفات، والموسوعات التي تتناول مجالات الفقه، والتفسير، والفكر الإسلامي، والثقافة العامة.

كما لاقت التخفيضات والأسعار المناسبة التي أتاحها المجلس على إصداراته ترحيبًا واسعًا من الجمهور، وأكد عدد من الزوار أن هذه المبادرات تسهم في تشجيع القراءة، وتعزيز الوعي والمعرفة، وإتاحة المؤلفات التي تدعم بناء الوعي المستنير، وترسخ قيم الوسطية والاعتدال.

الأعلى للشئون الإسلامية يطلق 3 معارض للكتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية معارض للكتاب

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