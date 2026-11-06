وزير الأوقاف ينعى شيخ الخطاطين المصريين: ترك لنا مسيرة فنية وإبداعية حافلة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الخطاط الكبير والعبقري القدير؛ مصطفى خضير البورسعيدي، أحد أبرز أعلام فن الخط العربي في مصر والعالم العربي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز ٧٧ عامًا، بعد مسيرة فنية وإبداعية حافلة بالعطاء، أسهم خلالها في إثراء فن الخط العربي وإبراز جمالياته وأصالته.

وزير الأوقاف ينعى شيخ الخطاطين المصريين

وحظيت مسيرته الفنية بتقدير واسع على المستويين المحلي والدولي؛ إذ نال جائزة الكوفة التقديرية في الخط العربي عام ١٩٩٥، والوسام الذهبي لمهرجان كاظمة العالمي بالكويت، وجائزة الصين في الفن الإسلامي عام ١٩٩٦.

كما كرمته دار الأوبرا المصرية في مهرجان الموسيقى العربية السادس عام ١٩٩٧، ووزارة الثقافة في مهرجان الخط العربي بقصر الفنون عام ٢٠٠٠، فضلًا عن تكريمه من محافظات أسيوط والسويس والغربية وجامعة أسيوط، وترشيحه لجائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٨٤.

ويتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة ومحبيه وتلاميذه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.