ترامب: تحركاتي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حالت دون تهديد إسرائيل والشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تحركاته لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حالت دون تهديد وجود إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن قراراته تجاه البرنامج النووي الإيراني كان لها دور حاسم في منع تداعيات خطيرة على المنطقة.

وأضاف ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، أنه لولا منعه طهران من الحصول على سلاح نووي، لما كانت إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط موجودتين اليوم، في إشارة إلى تقديره للمخاطر التي كان يمكن أن تترتب على امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في إطار تأكيده المتكرر أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية رئيسية في سياسته تجاه الشرق الأوسط، إذ سبق أن أعلن أنه لن يسمح لطهران بالحصول على هذا السلاح، وربط ذلك بأمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

وتزامن ذلك مع استمرار الحديث عن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك الإدارة الأمريكية بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مقابل استمرار الاتصالات الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب أكد في تصريحات سابقة، الخميس الماضي، أن إيران لن تتمكن من اتخاذ أي خطوات تتعلق ببرنامجها النووي دون موافقة واشنطن، مشيرا إلى أن بلاده ستحدد قريبا ما إذا كانت ستتخذ خطوات إضافية لضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا.