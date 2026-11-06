قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوابع بريدية تذكارية.. مصر وسنغافورة تحتفلان بمرور 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية
مصطفى بكري: يا حكومة متعقديش الدنيا.. مش كل حاجة الرئيس هيتدخل ويحلها
ترامب: تحركاتي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي حالت دون تهديد إسرائيل والشرق الأوسط
الشوط الأول.. الزمالك يخطف التعادل 1-1 من مصر للتأمين في كأس مصر
أريج جبر: المفاوضات الأمريكية الإيرانية تواجه أزمة ثقة.. ومضيق هرمز مفتاح الاتفاق
قائد الجيش اللبناني: الوحدة الداخلية وصون السيادة أولوية.. والاحتلال الإسرائيلي الخطر الأول
حاملة الطائرات الأمريكية تقترب من الشرق الأوسط.. هل حسم ترامب قرار الحرب على إيران؟
الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة احتجاجات اليهود الحريديم الرافضين للتجنيد الإجباري
الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السكة الحديد غدا في كأس مصر
محافظ أسوان: إحباط تهريب 14 طن مواد بترولية
دبلوماسي أردني: مقاطعة مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد لم تكن حكيمة.. والخلافات العربية يجب أن تُحل بالحوار
ضبط عاطل حاول استيقاف سيارة وتحطيم زجاجها بسلاح أبيض في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حاملة الطائرات الأمريكية تقترب من الشرق الأوسط.. هل حسم ترامب قرار الحرب على إيران؟

ترامب
ترامب
محمد البدوي

أكد السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة في اتجاه منطقة الشرق الأوسط لا تعني بالضرورة اتخاذ واشنطن قرارًا نهائيًا بشن حرب على إيران، موضحًا أن اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية من المنطقة يأتي في إطار تحركات تحمل رسائل سياسية وعسكرية، دون أن يمثل دليلًا قاطعًا على حسم خيار المواجهة.

حاملة الطائرات الأمريكية

وأوضح رخا أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن حاملة الطائرات الأمريكية لا تزال في طريقها إلى المنطقة ولم تصل إليها حتى الآن، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حسم موقفه خلال أسبوعين، سواء باللجوء إلى الخيار العسكري أو التوصل إلى اتفاق مع طهران، تعكس استمرار سياسة الضغط والمناورة التي تتبعها الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية تتزامن مع محاولات لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر وسطاء، بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم أو اتفاق جديد، لافتًا إلى أن الانتقال من مسار التفاوض إلى المواجهة العسكرية قد يفرض أعباء سياسية كبيرة على ترامب داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن أي قرار بشن حرب على إيران لن تكون تداعياته مقتصرة على الجانب العسكري، بل سيمتد تأثيره إلى الداخل الأمريكي، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لسياسات ترامب، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على الحزب الجمهوري مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

الحسابات المستقبلية داخل الحزب الجمهوري

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن التصعيد العسكري قد ينعكس كذلك على الحسابات المستقبلية داخل الحزب الجمهوري، خاصة فيما يتعلق بفرص نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي يُطرح اسمه ضمن الشخصيات المحتملة لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2028، مؤكدًا أن الدخول في حرب جديدة قد يضع الإدارة الأمريكية أمام تحديات سياسية يصعب تجاهلها.

وفيما يتعلق باحتمالات توجيه ضربة أمريكية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية فقط، شكك رخا أحمد في إمكانية تحقيق هذا الخيار للأهداف التي تسعى إليها واشنطن، متسائلًا عما إذا كان تدمير تلك المنشآت سينهي بالفعل القدرات النووية الإيرانية، أم أنه سيفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد، خاصة أن استهداف المواقع والمنشآت لا يعني بالضرورة القضاء نهائيًا على القدرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها طهران، والتي قد تتيح لها استئناف أنشطتها مستقبلًا.

وأكد أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب ألا ينفصل عن حقيقة أن إيران لم تعلن امتلاكها سلاحًا نوويًا أو تعلن رسميًا نيتها إنتاجه، مشيرًا إلى أنها من الدول الموقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، كما سبق أن وقعت الاتفاق النووي مع مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.

واختتم رخا أحمد تصريحاته بالإشارة إلى أن المخاوف والادعاءات المتعلقة بامتلاك إيران سلاحًا نوويًا تمثل أحد المرتكزات التي تستند إليها واشنطن في ممارسة الضغوط على طهران، لكنها لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقيقة ثابتة، مؤكدًا أن التحركات العسكرية الأمريكية تظل جزءًا من مشهد سياسي معقد تتداخل فيه حسابات التفاوض والضغط والمصالح الداخلية الأمريكية.

حاملة الطائرات الأمريكية ترامب الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

كريستيانو رونالدو

نهاية مسيرة الأسطورة تقترب؟.. رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر بقرار محتمل

الحسين عموتة

بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

أرشيفي

فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس

حاملة الطائرات الأمريكية "روزفلت"

أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة

ترشيحاتنا

سفير دولة الإمارات العربية

سفير الإمارات بمصر بعد زيارته لمحمد الحلو في المستشفى: ليس مجرد صوت أطربنا

القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة

القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز قنوات الحوار والتواصل

القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة توعوية للطلاب لمناهضة التنمر١

القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة توعوية للطلاب لمناهضة التنمر

بالصور

بالأغاني.. مدرس يعلم طلابه اللغة الإنجليزية بطريقة ملفتة في المنوفية

معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية
معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية
معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية

بعد تناول الطعام.. 5 عادات يومية تساعد على تقليل ارتفاع السكر في الدم

عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم
عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم
عادات بسيطة بعد الأكل تساعد على ضبط سكر الدم

أحمد العوضي يوزع اللحوم على جمهوره في عين شمس

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

وسط فرحة أهالي عين شمس.. أحمد العوضي يحتفل بانطلاق تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد