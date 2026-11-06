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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقالة المدعي العام الأمريكي في فلوريدا وسط تعثر تحقيقات تستهدف خصوم ترامب

المدعي العام الأمريكي
المدعي العام الأمريكي
أ ش أ

أعلن وزير العدل الأمريكي تود بلانش استقالة جيسون ريدينج كوينونيس، المدعي العام الأمريكي في جنوب فلوريدا، من منصبه بوزارة العدل، والذي كان مكلفا بقيادة تحقيق واسع ومثير للجدل بشأن مزاعم وجود مؤامرة تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصومه.

ويعد كوينونيس، ثاني مسئول رفيع المستوى بوزارة العدل الأمريكية يغادر إدارة ترامب، عقب المكاسب التاريخية التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، إذ سبقته هارميت ديلون، حليفة ترامب، التي استقالت أمس من منصبها في قسم الحقوق المدنية بالوزارة.

وكان كوينونيس أحدث عدد من المحامين المقربين من ترامب الذين انسحبوا من التحقيق، الذي أطلقته وزارة العدل لفحص ما إذا كان مسئولون استخباراتيون وآخرون في الحكومة قد نظموا تحركا إجراميا لانتهاك الحقوق المدنية للرئيس ترامب، يعود إلى حملته الانتخابية عام 2016.

وأثار التحقيق - الذي شمل عددا من الشخصيات المستهدفة من جانب ترامب - خلافات قانونية خلف الكواليس بشأن أوامر الاستدعاء والإدلاء بالشهادات أمام هيئة المحلفين الكبرى، لكنه لم يسفر حتى الآن عن توجيه أي اتهامات جنائية، وهو ما أفادت مصادر بأنه أثار استياء ترامب وعدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.

وبحسب مصادر، فإن رحيل كوينونيس كان أمرا متوقعا خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما وجهت إليه قيادات وزارة العدل انتقادات خلال اجتماعات مغلقة بسبب عدم إحراز تقدم في التحقيق، وكثرة زياراته إلى العاصمة واشنطن.

وقال بلانش - في منشور عبر وسائل التواصل أعلن فيه رحيل كوينونيس - إن الوزارة تقدر قيادته في مكافحة جرائم العنف والاتجار بالمخدرات والإتجار بالجنس والجريمة العابرة للحدود.

وزير العدل الأمريكي تود بلانش جيسون ريدينج كوينونيس

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