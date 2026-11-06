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القوات اليمنية: تنفيذ 1211 استهدافا ضد مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية: تنفيذ 1211 استهدافا ضد مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية

الحوثي
الحوثي
الخارجي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1211 عملية استهداف ضد مواقع وتجمعات تابعة لجماعة الحوثي خلال الساعات الماضية، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة لمواجهة تحركات الجماعة والحد من قدراتها القتالية، وسط تصاعد التطورات الميدانية على عدد من جبهات القتال في اليمن.

ووفقًا لما ورد في الإعلان العسكري، تأتي هذه العمليات ضمن تحركات تستهدف مواقع انتشار عناصر الحوثيين ومنشآتهم العسكرية، في سياق المواجهات المستمرة بين القوات الحكومية والجماعة، التي تشهد مناطق متفرقة من البلاد تطورات أمنية وعسكرية متلاحقة.

وتعكس الحصيلة المعلنة حجم العمليات التي تتحدث عنها القوات المسلحة اليمنية خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار المواجهات وتبادل الهجمات بين الأطراف المتحاربة، وما يصاحب ذلك من استنفار عسكري وتحركات ميدانية على خطوط التماس.

وتتركز أهمية هذه التطورات في ارتباطها بالوضع العسكري في المحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات، خصوصًا في جبهات تعز ومأرب والجوف والبيضاء، حيث تمثل السيطرة على المواقع الاستراتيجية وخطوط الإمداد والتحركات العسكرية عوامل مؤثرة في مسار العمليات.

يأتي الإعلان عن تنفيذ 1211 عملية استهداف في وقت تواجه فيه اليمن تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية متفاقمة، نتيجة استمرار الصراع وتداعياته على السكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

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