50 صورة من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي l التفاصيل الكاملة

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، فعاليات دورته الحادية عشرة، التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، بحفل ختام حضره اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وعدد كبير من نجوم الفن والمسرح، من بينهم سهير المرشدي، وحنان مطاوع، ورياض الخولي، وأحمد بدير.

وشهد حفل الختام إعلان جوائز المسابقات الثلاث للمهرجان، وسط منافسة بين عروض من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث حصد العرض القطري «المدينة الفاصلة» المركز الأول في جائزة مهرجان ظفار الدولي للمسرح لأفضل عرض متكامل، فيما جاء العرض المصري «متولي وشفيقة» في المركز الثاني، وفاز العرض الروماني «Puzzle» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وفي مسابقة المونودراما، فاز العرض المصري «سما» بجائزة أفضل عرض متكامل، فيما نال العرض الإماراتي «لورانس» جائزة لجنة التحكيم الخاصة. أما مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، فحصد العرض المصري «قبل طلوع النهار» جائزة أفضل عرض متكامل، وفاز العرض العراقي «خلف الأبواب المرصودة» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

كما شهدت الجوائز الفردية تكريم عدد من الفنانين والمبدعين، حيث فاز السعودي فهد الدوسري بجائزة أفضل مخرج عن عرض «لا أحد»، وطالب الدوس بجائزة أفضل مؤلف عن «المدينة الفاصلة»، فيما حصد محمد فريد ويسرا المنسي جائزتي أفضل ممثل وممثلة عن «متولي وشفيقة».

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته، أن شرم الشيخ تستقبل قامات فنية كبيرة، مشيرًا إلى الدور المؤثر للفن المصري باعتباره أحد أهم أدوات القوة الناعمة، وقدرته على تعزيز حضور مصر الثقافي عربيًا ودوليًا، لافتًا إلى أن إقامة المهرجان تعكس قدرة الدولة على تنظيم الفعاليات الثقافية رغم التحديات الإقليمية.

من جانبه، وجه المخرج مازن الغرباوي الشكر لمحافظة جنوب سيناء ومؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارات الثقافة والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب الرعاة والداعمين، تقديرًا لدورهم في إنجاح الدورة الحادية عشرة.

وأقيمت الدورة برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبدعم محافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع فندق دريمز بيتش وجامعة الكتاب بالعراق، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتولت الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما حملت الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية، وتولت الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير العام للمهرجان.



