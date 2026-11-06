بعد عام من التوقف.. هاني سلامة يعود إلى كواليس فيلم الحارس

استأنف الفنان هاني سلامة تصوير فيلمه السينمائي الجديد «الحارس»، بعد توقف دام نحو عام كامل، إذ يرتبط جزء من مشاهد العمل بالتصوير في لبنان، وهو ما تأثر بالظروف التي مر بها البلد خلال الفترة الماضية.

ويبدأ فريق العمل هذا الأسبوع تصوير ما تبقى من مشاهد، في مدة تتراوح بين 4 و5 أيام، ليُسدل الستار بعدها على مرحلة التصوير بالكامل.



تدور أحداث فيلم الحارس في أجواء من الغموض والإثارة، حول الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة فكّ لغز يتورط فيه عدد من الشباب.



يتناول فيلم الحارس أيضا العلاقة المتشابكة بين الإعلام والسلطة، وكيف يمكن لمنصات التواصل أن تضرّ بالعلاقات وتقدّم صورة مشوّهة عن الواقع.



يشارك هاني سلامة البطولة مرام علي، وباسم مغنية، وأحمد الرافعي، ومحمد مهران، وميرهان حسين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسر سامي.



وتظهر ميرهان حسين في دور «بلوجر» تعيش في عالم السوشيال ميديا بما فيه من شهرة وتأثير وضغوط، في أول تعاون يجمعها.