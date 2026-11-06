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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حبيبي كلمة "عبدول" تتحول لشعار سياسي أمريكي وتتصدر الترند في العالم العربي

عبد الرحمن السيد وزوجته
عبد الرحمن السيد وزوجته
خاطر عبادة

أثار فوز عبدالرحمن السيد التاريخي في ميشيجان موجة من الاحتفالات والفكاهة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تفاعل المصريون والعرب، بعد أن سخر أول سيناتور مسلم بمجلس الشيوخ، من جيه دي فانس ودونالد ترامب باستخدام تعابير عربية أصبحت شعارات سياسية غير متوقعة.

"حبيبي" تتحول إلى شعار سياسي أمريكي

وأبرز تقرير وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن كلمة حبيبي باللغة العربية تحولت إلى ترند في العالم العربي وشعارا سياسيا من جانب أنصار عبدول في الحملات الانتخابية، مرتدين قمصانا تحمل شعار "حبيبي" لـ عبدول وأطلقت بحثا على موقع جوجل لمعرفة معنى الكلمة باللغة الإنجليزية. 

وقالت أسوشيتدبرس: أصبحت كلمة عربية واحدة من خطاب فوز السيناتور المنتخب حديثا عن ولاية ميشيجان حديث الساعة في جميع أنحاء العالم العربي، فقد قال عبدالرحمن السيد لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس: "جيه دي، حبيبي"، محولا بذلك عبارة ودية مألوفة إلى دعابة سياسية مرحة، مما أشعل موجة من الاحتفالات والصور الساخرة ومقاطع الفيديو الموسيقية من ديترويت إلى القاهرة.

وسرعان ما انتشرت العبارة على نطاق واسع، لتتحول إلى مادة للتعليقات على مواقع التواصل، فضلا عن الارتفاع في عمليات البحث على جوجل عن Habibi.انتصار تاريخي بعد سنوات من التعصب

من "إن شاء الله" إلى "الحمد لله"

كما أضاف السيناتور المنتخب تعبيرين عربيين مألوفين آخرين إلى احتفاله. فقد وصف حملته الانتخابية بأنها حولت عبارة "إن شاء الله" إلى "الحمد لله"، معبرا بذلك عن التحول من الأمل إلى الامتنان بعد فوزه في الانتخابات.

احتفالات من ديترويت إلى القاهرة

وبالنسبة للعديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العرب، كانت هذه التصريحات بمثابة دعوة للاحتفال، وبدأت مقاطع فيديو تضم أغاني عربية شهيرة بالانتشار إلى جانب مقتطفات من خطابه، مع حماس خاص في مصر، حيث تعود جذور عائلته.

إن الحماس الذي أحاط بانتخاب عبدول السيد لا يتجاوز مجرد الفخر بسياسي من أصل مصري. فبالنسبة للعديد من الأمريكيين العرب والمسلمين، يمثل فوزه علامة فارقة ثقافية هامة بعد عقود من التمييز والتصوير السلبي في السياسة الأمريكية والثقافة الشعبية.

وأكدت هذه التصريحات على الأهمية الرمزية لفوز السيد: مرشح تعرض للهجوم بسبب اسمه ودينه وتراثه كان يستعد لدخول واحدة من أقوى المؤسسات السياسية في أمريكا دون التخلي عن أي منها.

أول مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي

وفقا للتقرير، فقد صنع السيد، نجل مهاجرين مصريين، التاريخ هذا الأسبوع بانتخابه أول مسلم لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، وجاء فوزه بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها هجمات بسبب دينه، بما في ذلك تصريحات تحريضية من الرئيس دونالد ترامب، وبدلا من التخلي عن هويته الإسلامية أو تراثه المصري، احتفى الديمقراطي بهما معا في خطاب النصر الذي أسعد أنصاره في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

رد ساخر على تحذيرات فانس

ومخاطبا فانس، الذي كان قد حذر خلال الحملة الانتخابية من أن السيد سيقود مثيري الشغب لإحراق ديترويت، أشار السيناتور المنتخب إلى المفارقة المتمثلة في أن نائب الرئيس سيُطلب منه دستوريا أداء اليمين الدستورية في يناير، وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفى المستخدمون العرب بروح الدعابة لدى السيد واستعداده لمواجهة خصومه السياسيين بلغتهم.

لحظة فرح جماعي في العالم العربي

وبالنسبة لأنصاره في جميع أنحاء العالم العربي، حملت الدعابة معنى إضافيا. ففي منطقة تأثرت بشدة بسنوات من الحرب وعدم الاستقرار السياسي والصور النمطية السلبية في الخارج، شكل استخدام السيد لتعبيرات عربية عادية على الساحة السياسية الأمريكية لحظة غير مألوفة من الفرح الجماعي.

عبد الرحمن السيد كلمة حبيبي لعبدول عبدول سيناتور مسلم ميشيجان أمريكا

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