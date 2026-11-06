الوداع يا أسطورة.. صور كريستيانو رونالدو تزين شوارع الرياض

تزينت شوارع العاصمة السعودية الرياض بإعلانات تحمل صور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، احتفاءً بمسيرته التاريخية مع منتخب البرتغال، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم الدولية بعد رحلة استمرت 23 عامًا.

وجاء ظهور إعلانات رونالدو في شوارع الرياض بالتزامن مع إعلان قائد النصر السعودي نهاية مشواره الدولي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بين جماهير كرة القدم حول العالم، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم البرتغالي.

وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة وداع مؤثرة إلى الجماهير البرتغالية.

وقال رونالدو في رسالته: «إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7، بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم»، مضيفًا: «لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية».

وأنهى النجم البرتغالي مسيرة استثنائية مع منتخب بلاده، أصبح خلالها الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية، كما قاد البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية.

ويُعد رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما ترك بصمة لا تُنسى مع منتخب البرتغال على مستوى المشاركات والأهداف والبطولات، ليطوي صفحة دولية حافلة بالإنجازات، مع استمرار مشواره الاحترافي بقميص النصر السعودي.