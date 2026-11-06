قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
حكم قراءة سورة الإخلاص على المتوفى 1000 مرة.. هل يصل ثوابها إليه؟
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-11-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوداع يا أسطورة.. صور كريستيانو رونالدو تزين شوارع الرياض

شوارع الرياض
شوارع الرياض
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تزينت شوارع العاصمة السعودية الرياض بإعلانات تحمل صور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، احتفاءً بمسيرته التاريخية مع منتخب البرتغال، عقب إعلانه اعتزال كرة القدم الدولية بعد رحلة استمرت 23 عامًا.

وجاء ظهور إعلانات رونالدو في شوارع الرياض بالتزامن مع إعلان قائد النصر السعودي نهاية مشواره الدولي، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا بين جماهير كرة القدم حول العالم، نظرًا للمكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم البرتغالي.

وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة وداع مؤثرة إلى الجماهير البرتغالية.

وقال رونالدو في رسالته: «إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7، بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم»، مضيفًا: «لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية».

وأنهى النجم البرتغالي مسيرة استثنائية مع منتخب بلاده، أصبح خلالها الهداف التاريخي لكرة القدم الدولية، كما قاد البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، ودوري الأمم الأوروبية.

ويُعد رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما ترك بصمة لا تُنسى مع منتخب البرتغال على مستوى المشاركات والأهداف والبطولات، ليطوي صفحة دولية حافلة بالإنجازات، مع استمرار مشواره الاحترافي بقميص النصر السعودي.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال العاصمة السعودية الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد