تدريب وزيارات ميدانية لطلاب برنامج العلوم بزراعة عين شمس لمشروعات "حياة كريمة" بالقليوبية والغربية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة بالتنسيق مع محافظتي القليوبية والغربية وجامعة عين شمس لتنفيذ عدد من أنشطة التدريب الميداني لطلاب برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية بكلية الزراعة بالجامعة ، شملت الأنشطة اجراء زيارات ميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية والغربية بمشاركة طلاب البرنامج .

تعزيز وعي الأجيال الشابة وطلاب الجامعات بالمشروعات القومية والتنموية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية والبيئة لتكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تعزيز وعي الأجيال الشابة وطلاب الجامعات بالمشروعات القومية والتنموية وأهميتها في تحقيق التنمية المحلية والعدالة المكانية .

ربط طلاب وخريجي برامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الريفية بمختلف الجامعات المصرية بمشروعات التنمية

ووجهت الدكتورة منال عوض بالتوسع في ربط طلاب وخريجي برامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الريفية بمختلف الجامعات المصرية بمشروعات التنمية التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتعريفهم بأهميتها في تحسين حياة سكان الريف ، وتشجيعهم على المشاركة في هذه المشروعات والاستفادة منها .

وتضمنت الأنشطة التدريبية تنظيم محاضرة للدكتور ولاء جاد الكريم رئيس الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " بالوزارة لطلاب برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية بكلية الزراعة حول جهود الدولة في تحقيق العدالة المكانية والتنمية الريفية وعلاقة برنامج "حياة كريمة" بالتوجهات التنموية للدولة المصرية منذ عام ٢٠١٤ .

وتهدف برامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية بكليات الزراعة في الجامعات المصرية لتأهيل الخريجين في التخصصات ذات الصلة بادارة التنمية الريفية ، وهو ما يكتسب أهمية متزايدة في ظل الاستثمارات غير المسبوقة التي ضختها الدولة في قرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وهو ما يوفر فرص متنامية للاستفادة من الخريجين في مشروعات وخدمات التنمية الريفية مستقبلاً .