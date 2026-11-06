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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع انخفاض الحرارة.. نصائح مهمة لتجنب آلام المفاصل والعظام

آلام المفاصل والعظام
آلام المفاصل والعظام
البهى عمرو

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والفيروسات بجامعة القاهرة، أسباب زيادة الشعور بآلام المفاصل والعظام خلال فصل الشتاء، موضحة أن قلة الحركة وانخفاض درجات الحرارة قد يسهمان في زيادة الشعور بالألم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون خشونة المفاصل أو مشكلات سابقة بها.

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلات المفاصل قد تزداد مع التقدم في العمر، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالتغذية المتوازنة والحركة المنتظمة للحفاظ على صحة العظام.

وأوضحت أن فيتامين «د» من العناصر المهمة لصحة العظام، وينبغي إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مستوياته، وعدم تناول المكملات الغذائية إلا بعد استشارة الطبيب المختص، لافتة إلى أهمية تناول الخضروات والسلطات والبيض والأسماك والمكسرات، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه.

وأشارت إلى أن السيدات قد يكن أكثر عرضة لبعض مشكلات العظام والمفاصل نتيجة التغيرات الهرمونية، خاصة بعد انقطاع الطمث، مؤكدة أهمية المتابعة الطبية والاهتمام بالتغذية السليمة.

وحذرت من الإفراط في تناول السكريات، موضحة أنها قد تزيد الالتهابات وترتبط بارتفاع حمض اليوريك، ما قد يفاقم آلام المفاصل لدى بعض الأشخاص، كما شددت على ضرورة متابعة الأدوية التي قد تؤثر في صحة العظام، ومنها الكورتيزون، وإجراء الفحوصات الدورية وفقًا لتعليمات الطبيب.

المناعة نهلة عبد الوهاب جامعة القاهرة آلام المفاصل والعظام فصل الشتاء الفيروسات درجات الحرارة

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