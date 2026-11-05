معا لحماية أطفالنا وتعزيز المناعة المجتمعية.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد ندوة حول ( معا لحماية أطفالنا وتعزيز المناعة المجتمعية ) حاضر فيها الدكتور أحمد عبدالعزيز فهمى مدير إدارة التطعيمات بالشئون الصحية وبحضور مشرفى الحضانات و معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ومكلفات الخدمة العامة استهلت اللقاء غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام مرحبة بالحضور والمشاركين وأوضحت أن قطاع الإعلام الداخلي ينفذ أنشطة إعلامية تستهدف رفع الوعى الصحى لدى المواطنين وبناء الإنسان لذلك ناشدت المواطنين بالتفاعل مع المبادرات الرئاسية الصحية والحملات القومية لتعزيز المناعة المجتمعية.

أوضح دكتور أحمد عبدالعزيز أن أعمال الحملة انطلقت منذ ٢٥ أكتوبر وتستمر ثلاثة أسابيع وشرح الفرق بين مرض الحصبة ومرض الحصبة الألمانية على الرغم من كونهما مرض فيروس ينتشر عن طريق الهواء أما أعراضهما تتمثل فى ارتفاع شديد فى درجة الحرارة و الفرق بينهما أن الحصبة تصيب الأطفال والحصبة الألمانية تنقل من الأم الحامل للجنين.

لذلك تستهدف الحملة الأطفال من سن ٩ أشهر حتى ١٠ سنوات حيث تنتقل الفرق الطبية للمدارس والحضانات بجانب الأماكن الثابتة مثل مركز الأمومة والطفولة والمركز الطبى ومكتب الصحة كما شرح موانع التطعيم ومؤجلات التطعيم وفى ختام الندوة أكد أن التطعيم آمن وبالمجان.

أدار اللقاء غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام تحت إشراف الأستاذة أزهار عبدالعزيز محمد-مدير عام إعلام وسط الصعيد.