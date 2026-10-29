قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

'المبادرات الرئاسية الصحية لطلاب المدارس" ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

 نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الخميس ندوة حول (المبادرات الرئاسية الصحية لطلاب المدارس) بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية الإعدادية حاضر فيها الدكتورة شرين محمد عبدالفتاح - عضو فريق التثقيف الصحى بالشئون الصحية واستهدفت الندوة طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية حيث استلهت غادة بصيط إخصائى إعلام اللقاء موضحة أهمية دور قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الثقافة والوعى بين فئات المجتمع المختلفة لبناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية خاصة فى مجال الصحة وأكدت أن المبادرات الرئاسية لها أهمية فى الاكتشاف المبكر عن الأمراض والوقاية من الأمراض المختلفة وأن هناك مبادرات مخصصة لكافة شرائح المجتمع مثل المرأة والسيدات الحوامل وطلاب المدارس وكبار السن.

 
وفى سياق متصل استعرضت دكتورة شرين أهم المبادرات الخاصة بطلاب المدارس مثل الأنيميا والتقزم والسمنة بجانب الكشف المبكر عن فيروس سى.

 
وأكدت أن هذه المبادرات تتعلق بأمراض سوء التغذية لذلك شرحت أهمية تناول الغذاء المتوازن الذى يحتوى على كافة العناصر مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات وأكدت على الاكثار من شرب المياه لترين على الأقل فى اليوم.

 
كما حذرت من تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة المصنعة لما تحتويه من مواد حافظة هذا بالإضافة إلى عدم احتوائها على كافة العناصر الذى يحتاجها الجسم.

 
وفى ختام الندوة أشارت الدكتورة شرين إلى أن هناك فرقا طبية تجوب المدارس للكشف على هذه الأمراض و تقديم العلاج بالمجان من خلال التأمين الصحى للطلاب.


يأتي ذلك برعاية سعادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلاميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

تويوتا فورتشنر 2027

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق

هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة

قوام منحوت.. إيمان العاصي تبرز رشاقتها بإطلالة جريئة

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد