'المبادرات الرئاسية الصحية لطلاب المدارس" ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الخميس ندوة حول (المبادرات الرئاسية الصحية لطلاب المدارس) بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية الإعدادية حاضر فيها الدكتورة شرين محمد عبدالفتاح - عضو فريق التثقيف الصحى بالشئون الصحية واستهدفت الندوة طلاب المرحلتين الإبتدائية والإعدادية حيث استلهت غادة بصيط إخصائى إعلام اللقاء موضحة أهمية دور قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الثقافة والوعى بين فئات المجتمع المختلفة لبناء الإنسان وتحسين الخصائص السكانية خاصة فى مجال الصحة وأكدت أن المبادرات الرئاسية لها أهمية فى الاكتشاف المبكر عن الأمراض والوقاية من الأمراض المختلفة وأن هناك مبادرات مخصصة لكافة شرائح المجتمع مثل المرأة والسيدات الحوامل وطلاب المدارس وكبار السن.



وفى سياق متصل استعرضت دكتورة شرين أهم المبادرات الخاصة بطلاب المدارس مثل الأنيميا والتقزم والسمنة بجانب الكشف المبكر عن فيروس سى.



وأكدت أن هذه المبادرات تتعلق بأمراض سوء التغذية لذلك شرحت أهمية تناول الغذاء المتوازن الذى يحتوى على كافة العناصر مثل البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات وأكدت على الاكثار من شرب المياه لترين على الأقل فى اليوم.



كما حذرت من تناول الوجبات الجاهزة والأطعمة المصنعة لما تحتويه من مواد حافظة هذا بالإضافة إلى عدم احتوائها على كافة العناصر الذى يحتاجها الجسم.



وفى ختام الندوة أشارت الدكتورة شرين إلى أن هناك فرقا طبية تجوب المدارس للكشف على هذه الأمراض و تقديم العلاج بالمجان من خلال التأمين الصحى للطلاب.



يأتي ذلك برعاية سعادة السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجيهات اللواء الدكتور تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلى.