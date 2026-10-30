تغير لون مياه نهر الليطاني إلى الأحمر والأسود يثير المخاوف في لبنان

كشف أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، أن نهر الليطاني يشهد تغيرًا ملحوظًا في لون مياهه خلال الأيام الماضية، حيث تحول في بعض الأحيان إلى اللون الأحمر وأحيانًا أخرى إلى الأسود ما أثار اهتمام الصحافة اللبنانية ومخاوف بشأن تداعيات هذه الظاهرة على الصحة العامة والأمن المائي والغذائي في البلاد.

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية عهد العباسي ومودة كمال، أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي مؤسسة حكومية لبنانية بدأت تحقيقات واستفسارات مكثفة للوقوف على أسباب تغير لون المياه، وتحديد ما إذا كانت الظاهرة مرتبطة بعمليات القصف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب وشمال النهر وعدد من المناطق في النبطية أم أن هناك محاولات متعمدة لتلويث مياه النهر.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن نهر الليطاني يُعد من أهم الأنهار في لبنان، إذ يمتد عبر مناطق واسعة من الجنوب، ويمثل مصدرًا رئيسيًا للمياه التي تعتمد عليها عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية، فضلًا عن كونه مصدرًا لمياه الشرب النظيفة لعدد كبير من المواطنين في مناطق لبنانية مختلفة.

وأضاف سنجاب أن خطورة القضية تكمن في احتمالية أن يؤدي التلوث إلى جعل مياه النهر غير صالحة للري أو الشرب، مؤكدًا أن هذه التطورات تحظى بتغطية واسعة في الصحف اللبنانية، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين، فضلًا عن تأثيراتها المحتملة على الأمن الغذائي والمائي في لبنان.