مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه عن قريتي شبرازنجي بمركز الباجور وميت ربيعة بمركز منوف، غدا السبت اعتبارًا من الساعة 8:00صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، نظرًا لوجود عطل بخط طرد محطة رفع شبرازنجي.

وأرجعت الشركة السبب إلى تنفيذ أعمال إصلاح العطل، بما يضمن عودة الخدمة بصورة طبيعية عقب الانتهاء من الأعمال اللازمة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.