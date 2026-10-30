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مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه المنوفية: غدا قطع المياه عن قريتين 12 ساعة

مياة المنوفية
مياة المنوفية

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه عن قريتي شبرازنجي بمركز الباجور وميت ربيعة بمركز منوف، غدا السبت اعتبارًا من الساعة 8:00صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، نظرًا لوجود عطل بخط طرد محطة رفع شبرازنجي.

وأرجعت الشركة السبب إلى تنفيذ أعمال إصلاح العطل، بما يضمن عودة الخدمة بصورة طبيعية عقب الانتهاء من الأعمال اللازمة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الخدمية بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة حرصها على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

المنوفية محافظة المنوفية مياة المنوفية انقطاع منوف

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