استهدفت القوات المسلحة الروسية 11 سفينة شحن كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي ضربتين واسعتي النطاق و9 ضربات جماعية استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومراكز لوجستية وبنية تحتية للطاقة ومرافق نقل تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1575 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1585 جنديا و8 مدرعات خلال الأسبوع الماضي.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول خط الجبهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1155 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وواصلت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الوسط" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 2400 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 1390 جنديا خلال الأسبوع الماضي.

وأتمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 205 جنود ومدرعتين خلال الأسبوع الماضي.