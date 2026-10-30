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غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر

التوقيت الشتوي 2026
التوقيت الشتوي 2026
عبد العزيز جمال

بدأت مصر رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي 2026، مع حلول منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، إذ جرى تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً، وبذلك تتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً مرة إضافية، إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الجديد اعتبارًا من اليوم الجمعة 30 أكتوبر.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، والذي يحدد مواعيد تقديم الساعة وتأخيرها سنويًا، ويترتب على هذا التغيير تعديل التوقيت الرسمي لمختلف المواعيد اليومية، بما يشمل العمل والدراسة والتنقل ومواقيت الصلاة والرحلات والخدمات المختلفة.

ومع بدء تطبيق النظام الجديد، يتعين على المواطنين مراجعة الساعات التقليدية والأجهزة التي لا تحدث الوقت تلقائيًا، والتأكد من ضبط المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا، لتجنب التأخر عن العمل أو الدراسة أو أي التزامات مهمة.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر؟

التوقيت الشتوي 2026.. كيف تضبط ساعتك الآن؟

مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يحتاج المواطنون إلى التأكد من ظهور الساعة بالتوقيت الرسمي الجديد، خاصة على الأجهزة التي لا تعتمد على التحديث التلقائي.

ويمكن ضبط الساعة من خلال الخطوات التالية:

  • الهواتف المحمولة: التأكد من تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا، واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.
  • الساعات اليدوية وساعات الحائط: إرجاع العقارب 60 دقيقة إلى الخلف.
  • ساعات السيارات: مراجعة إعدادات الساعة وتعديلها يدويًا إذا لم تتغير تلقائيًا.
  • المنبهات اليومية: التأكد من توافق مواعيد الاستيقاظ مع التوقيت الجديد.
  • الأجهزة الإلكترونية: مراجعة الساعات الموجودة على الأجهزة التي لا تتصل بالشبكة ولا تحدث الوقت تلقائيًا.

وتتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية عند تفعيل إعدادات الوقت الآلي واستخدام المنطقة الزمنية الصحيحة، لكن يُفضل التأكد من ظهور التوقيت الرسمي الجديد صباح الجمعة 30 أكتوبر.

هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تعتمد غالبية الهواتف الذكية الحديثة على تحديث الوقت من خلال الشبكة، وهو ما يسمح بتغيير الساعة تلقائيًا عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، بشرط أن تكون إعدادات التاريخ والوقت الآلية مفعلة بصورة صحيحة.

ومع ذلك، قد لا تتغير الساعة على بعض الأجهزة إذا كانت خاصية التحديث التلقائي معطلة أو كانت إعدادات المنطقة الزمنية غير صحيحة. لذلك، يُنصح بمراجعة الساعة بعد التغيير، والتأكد من ضبط المنبهات ومواعيد الاجتماعات والعمل والدراسة.

ماذا يحدث لمواعيد الشروق والغروب بعد تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند مقارنة المواعيد الفلكية نفسها وفق النظامين.

فعلى سبيل المثال، إذا كان موعد شروق الشمس يظهر عند السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فإن الموعد المقابل يظهر عند الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة، وينطبق الأمر نفسه على غروب الشمس، إذ يظهر موعده على الساعة الرسمية أبكر بساعة بعد إرجاع الساعة.

ولا يعني ذلك حدوث تغيير مفاجئ في حركة الشمس أو زيادة عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يتعلق الأمر بتعديل التوقيت الرسمي الذي تُعرض به المواعيد، بينما تستمر مواعيد الشروق والغروب الفعلية في التغير تدريجيًا من يوم إلى آخر وفق حركة الشمس.

موعد التوقيت الشتوي 2024

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو الدراسة أو تقليلها، إذ يقتصر التغيير على التوقيت الرسمي الذي تُحسب وفقه المواعيد.

وبالتالي، تستمر المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة في العمل وفق الجداول المعتمدة، ما لم تصدر الجهات المختصة قرارات منفصلة بشأن تعديل مواعيد الحضور والانصراف.

وينبغي للموظفين والطلاب متابعة أي تعليمات رسمية جديدة، مع التأكد من ضبط المنبهات والساعات وفق التوقيت الشتوي، خصوصًا في اليوم الأول لتطبيقه.

التوقيت الشتوي وتأثيره على القطارات والطيران والمواصلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة إلى رحلات الطيران والقطارات والحافلات التي تعتمد على مواعيد مغادرة ووصول محددة.

ولتجنب الارتباك في المواعيد، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

  • مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.
  • التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.
  • متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.
  • مراجعة مواعيد الحجوزات والاجتماعات المهمة.
  • التأكد من ضبط الساعة على الهاتف قبل مغادرة المنزل.

كما تحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، خصوصًا الأنظمة التي تسجل الحضور والانصراف أو تنفذ المعاملات والحجوزات وفق مواعيد زمنية محددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة الجمعة 30 أكتوبر 2026

مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي، تتغير المواعيد المعروضة على الساعة الرسمية لمواقيت الصلاة، وهو ما يدفع المواطنين إلى متابعة التوقيتات الجديدة، خاصة مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وتشمل مواقيت الصلاة المذكورة للقاهرة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 ما يلي:

  • الفجر: 04:39 صباحًا.
  • الشروق: 06:07 صباحًا.
  • الظهر وصلاة الجمعة: 11:39 صباحًا.
  • العصر: 02:46 مساءً.
  • المغرب: 05:09 مساءً.
  • العشاء: 06:27 مساءً.
    عودة التوقيت الشتوي 2024

نصائح مهمة بعد بدء التوقيت الشتوي 2026

لتجنب أي ارتباك في المواعيد اليومية بعد تأخير الساعة، يمكن للمواطنين اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، أبرزها:

  • تأخير الساعات التقليدية 60 دقيقة إذا لم تتغير تلقائيًا.
  • مراجعة إعدادات الوقت على الهواتف الذكية والتأكد من تفعيل التحديث التلقائي.
  • ضبط المنبهات اليومية وفق التوقيت الجديد.
  • مراجعة ساعات السيارات والأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إلى تعديل يدوي.
  • التأكد من مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والحافلات.
  • مراجعة مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات المسجلة مسبقًا.
  • متابعة مواقيت الصلاة المحدثة وفق التوقيت الشتوي.
  • التأكد من ظهور الساعة الصحيحة بعد الانتقال إلى النظام الجديد.
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