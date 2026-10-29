تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف حملتها على إيران.

الحرب الأمريكية الإيرانية

وذكرت هيئة البث أن واشنطن نقلت 10 طائرات إلى قواعد جنوبي إسرائيل.

وكانت أفادت شبكة CNN بأن الولايات المتحدة قد أكملت نشر القوات اللازمة في الشرق الأوسط لشنّ هجمات جديدة ضد إيران.

وبحسب التقرير، سيتمكن الجيش الأمريكي من إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غضون 96 ساعة من إصدار الرئيس ترامب الأمر.

بحسب التقرير، فإن الهجوم الحالي ليس مجرد جولة محدودة أخرى من استهداف الرادارات وقاذفات الصواريخ والبنية التحتية العسكرية التي تستطيع إيران ترميمها بسرعة.

ويُقدّر مسؤولون أمريكيون أن هذه العملية أوسع نطاقاً بكثير من العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة منذ أن أمر ترامب بوقف إطلاق النار بشكل كامل في وقت سابق من هذا العام.