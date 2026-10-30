قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالوا خلال حكم بايدن.. مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل| ما القصة؟
شروط جديدة لاستحقاق الحضانة.. 3 ضوابط أساسية تحكم أهلية الحاضن
السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو
من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن
غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر
تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران
لحظة وصول الرئيس السيسي إلى المجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن عدم عسكرة البحر الأحمر يعد أحد أهم مبادئ السياسة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنّ القمة الروسية الأفريقية الثالثة شهدت نقاشا مطولا بشأن محددات الموقف المصري تجاه قضيتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن المائي بالنسبة لمصر؛ أولا بسبب الارتباط العضوي بين الأمن والاستقرار من ناحية وقضية التنمية من ناحية أخرى.


لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
أكد الإعلامي مصطفى بكري رفضه للتهديدات التي قام بها أحد قيادات جماعة الحوثيين ضد مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تقبل أي تهديد يستهدف أمنها القومي أو يمس سيادتها.


مصطفى بكري: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية المحتملة
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، بعد عامين ونصف من عدم اتخاذ قرار مماثل، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.


مصطفى بكري: لازم مننساش دور الرئيس السيسي في حماية مصر من الدمار والحرق
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لن ينخدع مجددًا، ولن تعود أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيظل متمسكًا بإيمانه ورفضه للفساد.

بوتين: يجب تمثيل أفريقيا بشكل أكبر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب تمثيل أفريقيا بشكل أكبر في الامم المتحدة ومجلس الأمن.


مساعد وزير الري: لا مانع من بناء السدود في أفريقيا بشرط تحقيق المصالح المشتركة
أكد المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، لكنها تتمسك بضرورة ألا تكون هذه التنمية على حساب مصالحها المائية، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ الفوز المشترك في إدارة الأنهار الدولية.


مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. وزيادات تدريجية تبدأ من العام المقبل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحسين مستويات دخول المواطنين وزيادة الأجور تدريجيًا، في ظل إدراكها للفجوة بين الدخول داخل مصر ومستويات الأجور في عدد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية يحتاج إلى وقت وجهد مستمرين.


مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات، رغم ما تحقق من تطور في مختلف القطاعات خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، موضحًا أن تراكمات عقود طويلة لا يمكن حلها بالكامل خلال عشر أو اثنتي عشرة سنة فقط.


مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الشباب المصري بضرورة الحفاظ على الدولة المصرية والوعي بالتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن استقرار الوطن يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب إدراكًا حقيقيًا لما مرت به البلاد.


مدبولي: حجم الجهد اللي اتعمل في تطوير قطاع الصحة على مدار 12 عاما كبير للغاية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  أهل السويس أهل بسالة وشجاعة وإقدام وأهنئ السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

اخبار التوك شو مصطفى مدبولي مصطفى بكري مصر البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

أيمن عرب

أيمن عرب يدير الجلسة الرئيسية حول مستقبل البنية التحتية واستجابات المطارات للتحولات العالمية

ميار عثمان

رسالة حب وفخر.. شباب برج البرلس يزينون الشوارع بصور ميار بطلة تحدي القراءة العربي

مؤتمر

أحمد أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: استثمارات بـ6 مليارات جنيه في أكتوبر الجديدة

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد