وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن عدم عسكرة البحر الأحمر يعد أحد أهم مبادئ السياسة الخارجية المصرية.

وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنّ القمة الروسية الأفريقية الثالثة شهدت نقاشا مطولا بشأن محددات الموقف المصري تجاه قضيتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن المائي بالنسبة لمصر؛ أولا بسبب الارتباط العضوي بين الأمن والاستقرار من ناحية وقضية التنمية من ناحية أخرى.



لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية

أكد الإعلامي مصطفى بكري رفضه للتهديدات التي قام بها أحد قيادات جماعة الحوثيين ضد مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لن تقبل أي تهديد يستهدف أمنها القومي أو يمس سيادتها.



مصطفى بكري: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم والضغوط الاقتصادية المحتملة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، بعد عامين ونصف من عدم اتخاذ قرار مماثل، في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.



مصطفى بكري: لازم مننساش دور الرئيس السيسي في حماية مصر من الدمار والحرق

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لن ينخدع مجددًا، ولن تعود أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيظل متمسكًا بإيمانه ورفضه للفساد.

بوتين: يجب تمثيل أفريقيا بشكل أكبر في الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يجب تمثيل أفريقيا بشكل أكبر في الامم المتحدة ومجلس الأمن.



مساعد وزير الري: لا مانع من بناء السدود في أفريقيا بشرط تحقيق المصالح المشتركة

أكد المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، لكنها تتمسك بضرورة ألا تكون هذه التنمية على حساب مصالحها المائية، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ الفوز المشترك في إدارة الأنهار الدولية.



مدبولي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.. وزيادات تدريجية تبدأ من العام المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تحسين مستويات دخول المواطنين وزيادة الأجور تدريجيًا، في ظل إدراكها للفجوة بين الدخول داخل مصر ومستويات الأجور في عدد من الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية يحتاج إلى وقت وجهد مستمرين.



مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تزال تواجه العديد من التحديات، رغم ما تحقق من تطور في مختلف القطاعات خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، موضحًا أن تراكمات عقود طويلة لا يمكن حلها بالكامل خلال عشر أو اثنتي عشرة سنة فقط.



مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الشباب المصري بضرورة الحفاظ على الدولة المصرية والوعي بالتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن استقرار الوطن يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب إدراكًا حقيقيًا لما مرت به البلاد.



مدبولي: حجم الجهد اللي اتعمل في تطوير قطاع الصحة على مدار 12 عاما كبير للغاية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أهل السويس أهل بسالة وشجاعة وإقدام وأهنئ السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة.