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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: لازم مننساش دور الرئيس السيسي في حماية مصر من الدمار والحرق

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لن ينخدع مجددًا، ولن تعود أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيظل متمسكًا بإيمانه ورفضه للفساد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المرحلة المقبلة ستكشف للمواطنين أهمية الأمن والاستقرار، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وأزمات متلاحقة، مؤكدًا ضرورة إدراك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في محيط إقليمي مضطرب.

منعه الدمار والحرق

وأشار بكري إلى أن “الرئيس السيسي سكن في نفس مساكننا وعاش مع الناس واتربى في منطقة شعبية وبيقدر ويحاول وزي ما قال قبل كدا لو طلبتوا عينيا أديهالكم ولازم مننساش دوره في منعه للدمار والحرق”.

مصطفى بكري الشعب المصري الرئيس السيسي أحداث 2011 التحديات

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