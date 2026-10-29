مصطفى بكري: لازم مننساش دور الرئيس السيسي في حماية مصر من الدمار والحرق

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لن ينخدع مجددًا، ولن تعود أحداث 25 يناير، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيظل متمسكًا بإيمانه ورفضه للفساد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المرحلة المقبلة ستكشف للمواطنين أهمية الأمن والاستقرار، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وأزمات متلاحقة، مؤكدًا ضرورة إدراك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في محيط إقليمي مضطرب.

منعه الدمار والحرق

وأشار بكري إلى أن “الرئيس السيسي سكن في نفس مساكننا وعاش مع الناس واتربى في منطقة شعبية وبيقدر ويحاول وزي ما قال قبل كدا لو طلبتوا عينيا أديهالكم ولازم مننساش دوره في منعه للدمار والحرق”.