قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات
القبض على إيطالي خطط لهجمات ضد مسجد وكنيس يهودي في ميلانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابن بطوطة يعود بعد 700 عام في مغامرة خيالية

مسلسل إبن بطوطة
مسلسل إبن بطوطة
أحمد إبراهيم

يعرض مسلسل «ابن بطوطة» عبر إحدى المنصات الرقمية  في تجربة درامية تجمع بين الفانتازيا والتاريخ، يقدم المسلسل القصير «ابن بطوطة» تجربة درامية تمزج بين المغامرة والفانتازيا، مستلهمةً من رحلات الرحالة المغربي الشهير إلى الصين خلال القرن الرابع عشر، من خلال قصة خيالية تعيده إلى مدينة تشوانتشو بعد مرور نحو 700 عام.

ويشارك في بطولة العمل الممثل المغربي خالد غنام، إلى جانب الممثل الصيني ليو شياوشو، ضمن إنتاج منصة iQIYI الصينية، مع إتاحة المسلسل للجمهور عبر منصتها الدولية وعدد من المنصات الرقمية الشريكة.

صُور المسلسل بالكامل في مواقع حقيقية داخل تشوانتشو، وتشمل مواقع التصوير معالم بارزة، من بينها جسر لويانغ التاريخي، الذي يعود تاريخه إلى نحو ألف عام، ومتحف تشوانتشو للتاريخ البحري، كما تتداخل مع أحداث المسلسل مجموعة من الفنون والحرف الصينية التقليدية، مثل مسرح الدمى وصناعة الخزف، ما يمنح المشاهدين فرصة للتعرف على التراث الثقافي الغني لهذه المدينة العريقة، بالتزامن مع متابعة مغامرات الشخصيات ومحاولاتها حل الألغاز وكشف الأسرار.

ويتكون مسلسل «ابن بطوطة» من 50 حلقة قصيرة، تتميز بإيقاعها السريع والمشوق، مع توفير نسخة مدبلجة باللغة العربية لتقديم تجربة مشاهدة أكثر قربًا من الجمهور المحلي، ويسهم عرض العمل في عدة دول في تعزيز التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، من خلال قصة تتمحور حول الصداقة والتفاهم بين أشخاص ينتمون إلى ثقافات مختلفة، وبالنسبة إلى الجمهور العربي، يقدم المسلسل رؤية خيالية جديدة لشخصية تاريخية مألوفة، هي الرحالة المغربي ابن بطوطة، بينما يتيح للجمهور الصيني فرصة لاستكشاف تاريخ طريق الحرير البحري والتعرف على الجذور العميقة للعلاقات التاريخية بين الصين والعالم العربي.

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل «ابن بطوطة» على أن تخضع مواعيد العرض وطرق المشاهدة وجداول تحديث الحلقات للإعلانات الصادرة عن كل منصة.

نبذة عن المسلسل

تبدأ القصة عندما ينطلق ابن بطوطة حاملًا صندوقًا ذهبيًا أزرق يُعرف باسم «سومالي»، متجهًا إلى خان بالق، عاصمة أسرة يوان الحاكمة. وخلال رحلته البحرية، يتعرض لخطر مفاجئ، لتقوده اثنتا عشرة أداة ملاحية فلكية قديمة إلى صدع زمني غامض، يجد نفسه على إثره في مدينة تشوانتشو بعد مرور ما يقارب سبعمائة عام. وهناك، يلتقي بالشاب تشن شوتونغ، الباحث في الآثار والتراث الثقافي، وأحد أحفاد تشن دايوان، مبعوث أسرة يوان الذي خاطر بحياته لإنقاذ ابن بطوطة في الماضي. وتجمع بينهما قلادة أثرية من اليشم توارثتها الأجيال، لتبدأ علاقة تتطور من الحذر والشك المتبادل إلى صداقة وثيقة وتعاون مشترك. وينطلق الاثنان في مغامرة لكشف الأسرار التي يخفيها الصندوق الذهبي، وحماية الآثار والمقتنيات الثقافية المتناثرة على امتداد طريق الحرير البحري، في قصة تتداخل فيها أحداث الماضي والحاضر، وتُجسد روابط الصداقة والتواصل بين الحضارات.

مسلسل «ابن بطوطة» خالد غنام ابطال مسلسل إبن بطوطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون

الرئيس اللبناني يطلع على خطة استئناف الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة وكندا

صورة أرشيفية

المفوضية الأوروبية تجمد مشروع قانون نمساوي لحظر استخدام الأطفال دون 14 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: الحكومة ستطرح أصولا مملوكة للدولة للقطاع الخاص

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد