قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
خاطر عبادة

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو هو الحزب الأكبر في إسرائيل بعد فرز جميع الأصوات، حيث حافظت كتلة رئيس الوزراء على تقدمها وحصلت على 53 مقعداً في الكنيست المقبل، مقابل 48 مقعداً لكتلة المعارضة التي تسعى لخلافته، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس.

فوز بلا أغلبية

ومع ذلك، لم تحصل أي من الكتلتين على 61 مقعداً اللازمة لتحقيق أغلبية في الكنيست دون دعم الأحزاب العربية، التي حققت إنجازاً قياسياً بحصولها على 19 مقعداً مجتمعة.

وأُعلنت النتائج الرسمية وسط تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في شبهات بأن كيانات أجنبية، يُحتمل أن تشمل قطر وتركيا، قامت بتحويل أموال إلى إسرائيل للتأثير على نسبة إقبال الناخبين في القطاع العربي.

النتيجة تتضمن أصوات المظاريف المزدوجة

ووجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرج، رئيس الشاباك دافيد زيني بالتحقيق في التمويل الأجنبي المشتبه به والتدخل في الانتخابات، فيما أكدت اللجنة لاحقاً أنه تم الحفاظ على نزاهة التصويت في مراكز الاقتراع.

وتضمنت نتائج الفرز الرسمية التي أُعلنت الخميس أوراق الاقتراع ذات الظرف المزدوج، والتي كانت آخر ما تم فرزه.

كم عدد مقاعد كل حزب؟

تشير النتائج إلى دخول حزب الليكود بزعامة نتنياهو إلى الكنيست بـ27 مقعداً، ليصبح مجدداً أكبر الأحزاب، ومن المتوقع أن يحصل كل من حزب "يهودية التوراة الموحدة" وحزب "عوتسما يهوديت" على سبعة مقاعد، بينما سيحصل كل من الحزب الصهيوني الديني وحزب "شاس" على ستة مقاعد.

وكانت معظم استطلاعات الرأي التي أجرتها القنوات التلفزيونية قبل الانتخابات قد توقعت حصول الليكود على عدد أقل من المقاعد، فيما كان متوقعاً أن تحصل باقي أحزاب كتلة نتنياهو على مقاعد أكثر.

أما كتلة المعارضة التي تضم ياشار وبياحاد وإسرائيل بيتنا والديمقراطيين فستدخل الكنيست بـ48 مقعداً، حيث من المتوقع أن يحصل حزب ياشار بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعداً، وحزب بياحاد بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعداً، وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير جولان على 8 مقاعد، وحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد.

وكانت معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات قد رجحت تقدم كتلة المعارضة، وتوقعت أن يكون حزب ياشار هو الأكبر في الكنيست.

في المقابل، لم ينجح الحزبان اليمينيان الصغيران اللذان كانا يحومان قرب العتبة الانتخابية، وهما حزب شعب إسرائيل بزعامة عوفر وينتر وحزب الاحتياطيين بزعامة يوآز هندل، في تجاوز عتبة 3.25% المطلوبة لدخول الكنيست.

نتنياهو انتخابات الكنيست إسرائيل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد

أسامة حمدي: الطب أمن قومي ونقص الأطباء يتطلب حلولًا عاجلة

الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد

تحسين الأجور وبيئة العمل ضرورة.. أسامة حمدي يحذر من تفاقم أزمة نقص الأطباء في مصر

صورة ارشيفية

رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم: لا نستطيع استرداد الوحدات المغلقة

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد