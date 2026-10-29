منشآت الحماية من أخطار السيول تنجح في حجز 15 مليون متر مكعب من المياه بجنوب سيناء والبحر الأحمر

أظهرت نتائج الحصر الميداني الأولي لوزارة الموارد المائية والري نجاح منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار في التعامل مع موجة السيول التي شهدتها المحافظتان خلال الأسبوع الجاري، والمساهمة في حماية العديد من المناطق والمنشآت والبنية التحتية.

وفي وادي وتير بجنوب سيناء، الذي يعد من أكثر الأودية نشاطًا من حيث تكرار السيول وكميات الأمطار، وتبلغ مساحة حوضه نحو 2500 كيلومتر مربع، نجحت منشآت الحماية في حجز أكثر من 13 مليون متر مكعب من المياه، رغم الطبيعة الجبلية والصخرية الصعبة للمنطقة.

انتهت الوزارة من تنفيذ أكثر من 40 عملًا صناعيًا للحماية وحصاد المياه بوادي وتير، تمثل نحو ثلث الأعمال المخططة، مع وجود خطة لاستكمال المنظومة خلال الأعوام المقبلة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 10 مليارات جنيه.

ونظرًا لعدم اكتمال منظومة الحماية بالوادي، تستلزم السيول الشديدة متابعة حالة البنية التحتية وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وإزالة الإطماءات ومعالجة أي أضرار قد تنتج عن قوة اندفاع المياه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتواصل الوزارة المتابعة الميدانية وتقييم كفاءة منشآت الحماية، مع التأكيد على أهمية التنبؤ المبكر والاستعداد المسبق، وضرورة التزام المواطنين بتعليمات الجهات المختصة وعدم عبور مجاري السيول أو المعابر أثناء جريان المياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.