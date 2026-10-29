قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات
القبض على إيطالي خطط لهجمات ضد مسجد وكنيس يهودي في ميلانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منشآت الحماية من أخطار السيول تنجح في حجز 15 مليون متر مكعب من المياه بجنوب سيناء والبحر الأحمر

وزير الري والموارد المائية
وزير الري والموارد المائية
حنان توفيق

أظهرت نتائج الحصر الميداني الأولي لوزارة الموارد المائية والري نجاح منشآت الحماية وحصاد مياه الأمطار في التعامل مع موجة السيول التي شهدتها المحافظتان خلال الأسبوع الجاري، والمساهمة في حماية العديد من المناطق والمنشآت والبنية التحتية.

وفي وادي وتير بجنوب سيناء، الذي يعد من أكثر الأودية نشاطًا من حيث تكرار السيول وكميات الأمطار، وتبلغ مساحة حوضه نحو 2500 كيلومتر مربع، نجحت منشآت الحماية في حجز أكثر من 13 مليون متر مكعب من المياه، رغم الطبيعة الجبلية والصخرية الصعبة للمنطقة.

انتهت الوزارة من تنفيذ أكثر من 40 عملًا صناعيًا للحماية وحصاد المياه بوادي وتير، تمثل نحو ثلث الأعمال المخططة، مع وجود خطة لاستكمال المنظومة خلال الأعوام المقبلة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 10 مليارات جنيه.

ونظرًا لعدم اكتمال منظومة الحماية بالوادي، تستلزم السيول الشديدة متابعة حالة البنية التحتية وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وإزالة الإطماءات ومعالجة أي أضرار قد تنتج عن قوة اندفاع المياه، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتواصل الوزارة المتابعة الميدانية وتقييم كفاءة منشآت الحماية، مع التأكيد على أهمية التنبؤ المبكر والاستعداد المسبق، وضرورة التزام المواطنين بتعليمات الجهات المختصة وعدم عبور مجاري السيول أو المعابر أثناء جريان المياه، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

المياه الأمطار وادي وتير بجنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

مسلسل إبن بطوطة

ابن بطوطة يعود بعد 700 عام في مغامرة خيالية

شمس البارودي

كان السند والرجل النبيل.. شمس البارودي تستعيد ذكريات زوجها الراحل حسن يوسف

فعاليات مسابقة صفاء أبو السعود

«كنا فين وبقينا فين؟» يتصدر جوائز مسابقة صفاء أبو السعود للمسرح المدرسي

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد