قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات
حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه
توكيلات باسم متوفى للاستيلاء على 17 فدانًا.. ورثة فنان إماراتي يلاحقون سيدة أعمال وزوجها بتهمة التزوير
وفاة نجل النائب محمود عبادة زيدان.. الجنازة والعزاء غدًا بالبحيرة
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق بشأن مياه النيل
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له
وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية
بوتين: الكثير من الأوروبيين يستعدون لحرب مع روسيا ونحن جاهزون
تحذير عاجل من البنوك وشركات المحمول.. ماذا يحدث الساعة 11 مساء اليوم؟
لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين لمصر بعد دعم السعودية
بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً
مصطفى بكري: حماية السعودية ومواجهة تهديدات الحوثيين ترتبطان بأمن البحر الأحمر والأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنّ القمة الروسية الأفريقية الثالثة شهدت نقاشا مطولا بشأن محددات الموقف المصري تجاه قضيتي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن المائي بالنسبة لمصر؛ أولا بسبب الارتباط العضوي بين الأمن والاستقرار من ناحية وقضية التنمية من ناحية أخرى.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أنّ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح الارتباط العضوي بين المسألتين، وأنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في القارة طالما أن هناك عدم استقرار وعدم أمن، كما لا يمكن استدامة الأمن والاستقرار طالما ليس هناك تنمية.

وتابع: "الجزئية الأخرى، هي قضية المياه بشكل عام، فهي قضية لا تخص مصر فقط، بل تخض العديد من الدول الأفريقية من زاويتين، أولا الندرة المائية، وأهمية معالجتها بوسائل خلاقة، وثانيا، الالتزام بمبادئ القانون الدولي"، مشيرًا، إلى وجود تجارب ناجحة في القارة الأفريقية مثل حوض نهر السنغال وغيرها، مشددًا، على أنها نماذج ناجحة يتعين الاستفادة فيما يتعلق بحوض النيل.

وأوضح، أنّ الرؤية التي طرحها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة تماما، وهي التوازن الكامل بين قضية التنمية والحق في التنمية من ناحية، والحق في الحياة في أن يكون هناك تطبيق لمبادئ القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بقضيتي عدم التسبب في إحداث ضرر والإلتزام بمبدأ الإخطار المسبق من ناحية أخرى، حيث إنه على دول المنبع أن تخطر دول المصب قبل اتخاذ أي إجراء.

الخارجية وزير الخارجية اخبار التوك شو مصر روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

احتفالية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد احتفالية الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026 لمحافظات القاهرة الكبري

وزير الري والموارد المائية

منشآت الحماية من أخطار السيول تنجح في حجز 15 مليون متر مكعب من المياه بجنوب سيناء والبحر الأحمر

مصطفي بكري

مصطفى بكري يحصل على الماجستير في إدارة المخاطر والأزمات بتقدير «امتياز» من جامعة القاهرة

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد