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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
وظائف للصيادلة برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم
ولاء عادل

تتصدر وظائف الصيادلة اهتمام الباحثين عن فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل عن توافر 10 فرص عمل شاغرة بمهنة صيدلي، بإحدى شركات الصناعات الحيوية في القاهرة، برواتب شهرية تصل إلى 30 ألف جنيه، وفقًا لنشرة التوظيف الرسمية لشهر أكتوبر 2026.

وتستهدف الوظائف حديثي ومتوسطي الخبرة من الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة، ممن تتوافر لديهم الشروط المحددة لشغل الوظائف، مع اختلاف قيمة الراتب وفقًا لسنوات الخبرة والمؤهلات المهنية للمتقدمين.

وظائف الصيادلة 2026.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

حددت وزارة العمل مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة، وتشمل ما يلي:

  • المؤهل الدراسي: الحصول على بكالوريوس الصيدلة.
  • السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عامًا، وألا يزيد على 30 عامًا.
  • الخبرة العملية: امتلاك خبرة تتراوح بين سنتين و5 سنوات.

وتأتي هذه الشروط في إطار استهداف الكوادر الصيدلانية التي تمتلك المؤهل العلمي والخبرة العملية اللازمين للعمل في مجال الصناعات الحيوية.

رواتب وظائف الصيادلة في القاهرة

تتراوح الرواتب الشهرية المقررة للوظائف المعلنة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، على أن يتحدد الراتب النهائي وفقًا لسنوات الخبرة، بحسب تفاصيل الإعلان.

ويمنح اختلاف الرواتب وفقًا للخبرة فرصة للمتقدمين الذين يمتلكون خبرات مهنية متفاوتة للتنافس على الوظائف المتاحة، بشرط استيفاء متطلبات السن والمؤهل الدراسي والخبرة المحددة.

طريقة التقديم على وظائف الصيادلة بوزارة العمل

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف الشاغرة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني المخصص للتوظيف: [email protected]، مع ضرورة توضيح البيانات الشخصية والمؤهل الدراسي والخبرات العملية في السيرة الذاتية.

كما يمكن الاستفسار عن تفاصيل الوظائف من خلال بيانات التواصل التالية:

  • عنوان الشركة: 84 شارع المنيل، القاهرة.
  • رقم الهاتف الأول: 23624441.
  • رقم الهاتف الثاني: 23624442.
  • البريد الإلكتروني للتقديم: [email protected].

ويُنصح الراغبون في التقديم بمراجعة بيانات الاتصال والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل إرسال طلباتهم، مع توضيح سنوات الخبرة والمؤهلات المهنية بصورة دقيقة لسهولة تقييم الطلب.

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