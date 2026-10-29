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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يؤكد أهمية مشروع الضبعة النووية في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح  السيسي، في موسكو، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، على هامش المشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للتعاون مع شركة "روس أتوم" لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكد أهمية مشروع محطة الضبعة النووية في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقا للأطر الزمنية المحددة.

وأعرب عن تقدير مصر لأهمية مشروع محطة الضبعة النووية، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله.

الرئيس السيسي السيسي محطة الضبعة النووية

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