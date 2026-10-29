الرئيس الروسي: التبادل التجاري مع أفريقيا يسجل 27 مليار دولار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية بلغ نحو 27 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وأوضح بوتين خلال كلمته بالجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، أن العلاقات الروسية الأفريقية تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أهمية دعم النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية واحترام سيادتها.

وأشار إلى أن تطور التبادل التجاري يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات بين روسيا وأفريقيا، لافتًا إلى إمكانية زيادة تدفقات السلع ورؤوس الأموال والاستثمارات، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للطرفين.