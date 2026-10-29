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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: 6.8 % ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 8 أشهر

التبادل التجاري
التبادل التجاري
آية الجارحي

توجّه اليوم الرئيس  عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو ، وتُعد المشاركة الحالية هي المشاركة الثالثة للرئيس في أعمال القمة الروسية الإفريقية.

وذلك في إطار مشاركة مصر في أعمال القمة الروسية الإفريقية الثالثة والمقرّر انعقادها يومى 28 ، 29 أكتوبر.

 وحرصًا من  الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس ، وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا .

 قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا

 أظهرت بيانات الجهاز اليوم ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا لتسجل 627.4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 587.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 6.8 % .

الواردات المصرية من روسيا  

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 5.7 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 3.3 مليار  دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 74.3 % .

التبادل التجاري بين مصر وروسيا

مما يشير إلى وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى 6.3 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 3.9 مليار  دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 64% .

أهم السلع التي صدرتهــا مصر إلى روسيا خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 

1. خضروات وفواكه  بقيمة 444.6 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها  بقيمة 102.3 مليون دولار.

3. صابون ، محضرات غسيل بقيمة 22.8 مليون دولار.

4. منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 10.5 مليون دولار.

5. محضرات غذائية متنوعة  بقيمة 10.2 مليون دولار .

أهم السلع التي استوردتها مصر من روسيا خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها  بقيمة 1.7 مليار دولار.

2. حبوب  بقيمة 1.5 مليار دولار .

3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 1.1 مليار دولار .

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 582.5 مليون دولار .

5. آلات وأجهزة كهربائية  بقيمة 232 مليون دولار 

تحويلات المصريين العاملين بروسيا 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 1.5 مليون دولار خلال العام المالي  2024 /2025 مقابـل 1.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين فى مصــر 165 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 71 ألف دولار خلال العام المالي  2023 / 2024 .

الاستثمارات الروسية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 62.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025  ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في روسيا 22.2 مليون دولار خلال نفس الفترة  .

عدد سكان مصر

وسجل عدد سكان مصر 109.7 مليون نسمة في أكتوبر 2026، بينما سجل عدد سكان روسيا 143.3 مليون نسمة خلال نفس الفترة . 

عـدد المصـريين المتواجديـن بروسيا

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بروسيا طبقـًا لتقديــرات البعثة 35 ألف مصري حتــى نهايــة عام 2025 .

روسيا القمة الروسية الإفريقية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا الواردات المصرية من روسيا التبادل التجاري بين مصر وروسيا السلع التي صدرتهــا مصر إلى روسيا تحويلات المصريين العاملين بروسيا

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