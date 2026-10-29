تل أبيب.. "سولبرج" يُوجّه رئيس الشاباك بإجراء تحقيق في رشوة انتخابية من قبل جهات خارجية

وجّه رئيس لجنة الانتخابات المركزية بدولة الاحتلال، القاضي نعوم سولبرج ،رئيس الشاباك دافيد زيني بإجراء تحقيق في الاشتباهات الخطيرة بتمويل أجنبي ورشوة انتخابية من قبل جهات خارجية.

كما طالب سولبرغ بضرورة الانتهاء من التحقيق في هذه الاشتباهات وتقديم النتائج خلال أسبوع.

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس بأن نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية لم تتغير بعد فرز 90% من الأصوات، حيث لا تزال كتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تتصدر النتائج بالحصول على 53 مقعدا.

فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية

ويأتي في المركز الثاني كتلة المرشح جادي آيزنكوت بـ48 مقعدًا، وفي المرتبة الثالثة والأحزاب العربية بـ 19 مقعدًا، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وحصلت أحزاب الليكود على 26 مقعدًا، وياشار على 21 مقعدًا، والقائمة المشتركة على 12 مقعدًا، وياحاد على 12 مقعدًا، والديمقراطيون على 8 مقاعد، وتوراة اليهودية الموحدة على 7 مقاعد، وإسرائيل بيتنا على 7 مقاعد، وشاس على 7 مقاعد، وعوتسما يهوديت على 7 مقاعد، ورعام على 7 مقاعد، والصهيونية الدينية وزيهوت على 6 مقاعد.