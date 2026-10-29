قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيّرات تهاجم مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان
سوريا.. مصرع شخص وفقدان آخرين جراء السيول والفيضانات في الرقة
صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها.. اعرف أفضل طريقة لأدائها
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق
رئيس هيئة الانتخابات البرازيلية: التصويت جرى بصورة طبيعية ووفقًا للدستور
ترامب يوافق على دخول فلافيو بولسونارو الولايات المتحدة بعد خسارته انتخابات البرازيل
شبورة كثيفة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس
الحرب تهدد تجارة الغذاء عالميًا.. رئيس الحجر الزراعي يكشف تحركات مصر لتأمين السلع الاستراتيجية
رقم صادم يكشف حجم الأزمة.. برلمانية تتحرك بقانون لمواجهة هدر الطعام
ترامب: رسالة فانس إلى طهران مرتبطة بإمدادات مساعدات للشعب الإيراني
فيتش: الضغوط المالية على الولايات المتحدة مستمرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات
خلاف على المواعيد.. ضبط عامل اعتدى على أخصائية تحاليل داخل معمل طبي بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لا أغلبية.. انتخابات إسرائيل تُحاصر نتنياهو والحسابات معقدة

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

سلطت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة مودرن إم تي آي، الضوء على السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في ضوء النتائج الأولية للانتخابات، التي كشفت عن انقسام واضح بين المعسكرات السياسية، دون حصول أي منها على الأغلبية المطلوبة داخل الكنيست.

وأوضحت فاتن عبد المعبود أن النتائج الأولية أظهرت حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر إيزنكوت، فيما حصلت القوائم العربية على 19 مقعدًا، وهو ما يعني أن أياً من المعسكرات لم يتمكن من الوصول إلى الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا بالكنيست.

وأضافت أن المشهد السياسي الإسرائيلي يدخل مرحلة من الحسابات المعقدة، في ظل صعوبة تشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الكافي من المقاعد، مشيرة إلى أن القوائم العربية تمتلك 19 مقعدًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة، لكن مواقف المعسكرات السياسية من التحالف معها تمثل أحد أبرز التحديات أمام الوصول إلى اتفاق.

وتابعت أن المسار الدستوري يبدأ عقب إعلان النتائج الرسمية، المقرر في 4 نوفمبر وفقًا للمعلومات المطروحة، حيث يجري الرئيس الإسرائيلي مشاورات مع الكتل البرلمانية، ثم يكلّف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة، وليس بالضرورة أن يكون رئيس الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد.

وأشارت إلى أن المرشح المكلّف يحصل على 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافيًا، وفي حال فشله يمكن تكليف مرشح آخر لمدة 28 يومًا، ثم الانتقال إلى مرحلة تتيح للكنيست فرصة التوافق على مرشح ثالث خلال مهلة محددة.

وأكدت أن استمرار تعثر هذه المحاولات قد يفتح الباب أمام حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، إذا لم تنجح القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية البرلمانية.

واختتمت فاتن عبد المعبود بالتأكيد على أن الأزمة الحالية ترتبط بصعوبة جمع 61 مقعدًا في ظل تباعد مواقف المعسكرات، وأن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت المشاورات السياسية ستنجح في إنتاج ائتلاف حكومي جديد، أم أن إسرائيل ستتجه إلى جولة انتخابية أخرى في ظل استمرار الانقسام داخل الساحة السياسية

نتنياهو اخبار التوك شو اسرائيل انتخابات انتخابات إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

أسعار السجائر اليوم في مصر 28 أكتوبر 2026.. كليوباترا ومارلبورو وميريت

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

انتشار البوست بصفحات المعلمين

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

محمد صلاح

تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

ترشيحاتنا

الزمالك

محمد كمونة: شيكو بانزا لاعب مزاجنجي وقطاع الناشئين كلمة السر في الزمالك

اتحاد الكرة

صفقة اقطاي للأهلي.. اتحاد الكرة يخاطب إنبي لسداد مستحقات طنطا

ليفربول

ليفربول يحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بركلات الترجيح أمام تشيلسي

بالصور

بالحمالات السوداء.. جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي
جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي
جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

بفستان منقط..ميريهان حسين تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها
ميريهان حسين تخطف الانظار فى عيد ميلادها

هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق
هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق

قوام منحوت.. إيمان العاصي تبرز رشاقتها بإطلالة جريئة

قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة
قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة

فيديو

سيدة واجهت النيران بشجاعة

سيدة بورسعيد تواجه النيران بشجاعة وتنقذ عقار من كارثة

عماد كمال

بعد نجاح أغنية المصريين.. عماد كمال يطرح أغنيته مش خسارة عبر منصات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد